Lokaal Belang Barneveld: stop herindeling Scherpenzeel

Lokaal Belang, een oppositiepartij in de gemeente Barneveld, heeft de commissaris van de Koning verzocht om het herindelingsproces van Scherpenzeel te stoppen. De provincie wil Scherpenzeel graag bij Barneveld indelen. De meerderheid van de gemeenteraad in Scherpenzeel is daar tegen. Lokaal Belang uit Barneveld sluit zich daarbij aan.

Dat het onrustig is in de Scherpenzeelse politiek is een understatement. Onlangs meldde de burgemeester zich ziek nadat de wethouders van de gemeente zich hadden uitgesproken over hun vermoedens van een dubbelrol.

Lokaal Belang spreekt zich niet uit over die kwestie, maar vindt het wel reden om de herindeling te stoppen. Ze zien het met zorg aan. Fractievoorzitter Mijntje Pluimers in een persbericht: "Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland snelde de afgelopen maanden met zeven-mijls-laarzen door het proces heen en stuurt actief aan op het samengaan van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld".

Politiek onrustige tijden

Het proces staat volgens Pluimers onder enorme tijdsdruk, dat staat de zorgvuldigheid in de weg. "Een dergelijk proces vraagt, al helemaal vanwege deze tijdsdruk, politieke, bestuurlijke rust en stabiliteit."

In Barneveld gaan binnenkort een wethouder en de burgemeester met pensioen. Lokaal Belang denkt dat het niet in belang is van de inwoners van Barneveld en Scherpenzeel om nu, in deze politiek onrustige tijden, te gaan fuseren.

