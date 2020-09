Toch nog geld voor theater- en muziekgroepen: 'Dan spring ik een enorm gat in de lucht'

De teleurstelling was groot toen begin augustus bleek dat er geen euro subsidie vanuit het potje van het Fonds Podiumkunsten naar Gelderland ging. Maar inmiddels lijken de zaken er een stuk rooskleuriger voor te staan. In de uitgelekte miljoenennota, in het bezit is van NRC Handelsblad, staat dat Gelderse instellingen alsnog geld kunnen verwachten.

"Als het waar is, dan spring ik een enorm gat in de lucht", stelt Geert Jonkers van het Arnhemse muziektheatergezelschap BOT. Bij BOT willen ze vooral nog niet te vroeg juichen, maar het enthousiasme klinkt al door in de stem van Jonkers.

Reuzensprong

Hij vertelt: "Het gaat nog om gelekte informatie. Nee, we hebben nog geen harde bevestiging. Maar we zijn wel een groep die ontzettend veel speelt en ook meerdere jaren gesubsidieerd is. Daardoor hebben we een reuzensprong kunnen maken en zijn we beroemd geworden in Frankrijk. Door die subsidie hebben we de kans gekregen om vooruit te kijken."

De komende vier jaar weer subsidie zal niet alleen een grotere sprong betekenen, het betekent ook dat veel artiesten in Oost-Nederland kunnen blijven stelt Jonkers. "Ik ben hartstikke blij voor mijn collega's en aankomende kunstenaars. Anders moesten zij naar de Randstad verhuizen, nu kunnen ze hier blijven."

Champagne nog even in ijskast

Mocht het geld er niet komen, dan is er een groot probleem. "Dan is er ook sprake van kapitaalvernietiging. Dan zouden we, na een tijdje, moeten stoppen."



Het is nu alleen nog even afwachten of de gelekte informatie klopt. "De champagne moet dus nog heel even in de ijskast blijven liggen", stelt Jonkers. "Maar als het waar is, dan spring ik een enorm gat in de lucht."

In Gelderland zijn er vier muziek- en theatergezelschappen die de vorige keer 'naast het potje plasten' en nu mogelijk wel geld krijgen uit het Fonds Podiumkunsten. Een van hen was theatergezelschap Echo, ook uit Arnhem. Ook daar wachten ze nog even met de champagne.

"Ik hoop het natuurlijk van harte, maar het is nog niet helemaal zeker hoe het geld verdeeld wordt. We hebben bij ons nog niks gehoord. Tot ik iets hoor van het fonds wacht ik nog even", vertelt Corien van der Poll.

Bij Kompagnie Kistemaker in Arnhem willen ze wachten met een reactie tot er daadwerkelijk een bericht is gekomen vanuit het fonds.

'Rooskleuriger dan eergisteren'

Bij orkest 'de ereprijs' in Apeldoorn kijken ze positief naar de uitgelekte miljoenennota. Artistiek leider Wim Boerman: "Als de berichten kloppen, kunnen we weer vier jaar verder. En dat zou niet meer dan terecht zijn. Er is een plan ingediend dat positief is beoordeeld, maar we kregen de vorige keer geen geld."

Mocht het geld er nu weer niet komen, dan is dat niet rampzalig. "Dat betekent niet dat het orkest verdwijnt. We worden ook ondersteund door de gemeenten Apeldoorn en Arnhem en door de provincie. Maar er een groot deel van onze plannen gaat dan niet door."

Boerman vervolgt: "Het ziet er iets rooskleuriger uit dan eergisteren. Dat het geld er komt is alleen nog wel een gerucht. Er moet eerst nog water door de Rijn. Maar de hoop is er", besluit Boerman.

