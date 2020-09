Slaapzakken gezocht voor vluchtelingen Lesbos

Het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos is getroffen door een brand. 13.000 mensen slapen nu massaal langs de weg onder de blote hemel. Met de winter voor de deur is de behoefte aan slaapzakken groot. Because We Carry, een organisatie die zich inzet voor vluchtelingenkampen, zamelt van maandag t/m woensdag slaapzakken in.

Op een slaapzak kun je overdag zacht zitten (asfalt dagen lang is echt hard), je kunt 'm omslaan bij gure wind, het is lekker zacht om je kind op te verschonen, maar vooral extreem nodig in de nacht. Want niemand heeft een bed... Gelukkig is de temperatuur op het eiland nu nog best te doen, maar het gaat snel afkoelen. Met een maandje is het 's nachts echt koud. En de nachten zijn nu al fris buiten.

Het gaat om slaapzakken voor volwassenen. Een slaapzak die je echt heel warm houdt is essentieel. Thermo, tot - 5 graden is echt heerlijk, liefst nog met zo'n capuchon. Fris en brandschoon, geen gaatjes en ouwe meuk. Alleen een roze touw of strik eromheen, verder niets, ook niet dat zakje dat erbij komt: dat deelt het makkelijkste uit en zo zijn ze allemaal gelijk.

Elke inzamelaar zamelt maximaal 650 slaapzakken in, anders krijgen we het niet meer vervoerd. In totaal worden er 15.000 ingezameld. In Gelderland zijn de twee officiele inzameladressen in Zutphen en Voorthuizen. Er zijn her en der ook tusseninzamelpunten die zorgen dat het bij deze twee inzamelaars komt.

In Arnhem is dat aan de Regiment Pontonniers 26 en Stedumhof 416. Daar mag het gewoon in de achtertuin gezet worden.

Heeft u slaapzakken voor de vluchtelingen op Lesbos? Reageer hieronder als u in de buurt van Zutphen woont. En klik hier als u Voorthuizen voor u dichterbij is. Ook als u geen auto heeft, de inzamelaars kunnen u mogelijk ook helpen aan gegevens van mensen bij u in de buurt die het naar de inzamelpunten brengen.