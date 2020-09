Zwembad Klarenbeek draait ondanks corona een goed seizoen

"We verwachten deze week onze vijftigduizendste bezoeker", vertelt manager Moreno Morais. "Vorig jaar kwamen we uit boven de 80.000, maar dat was ook een topzomer natuurlijk. Nu komen we waarschijnlijk uit tussen de 55.000 en 60.000. Daarmee hebben we het seizoen eigenlijk wel gered. We blijven een maand langer open, tot en met 18 oktober."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

In de ochtend is er altijd een vast aantal bezoekers, dat meteen bij de opening om 07.00 uur al baantjes gaat trekken. "Een prima begin van de dag", vindt Leo Kamphuis. "Je hebt even bewogen en komt verfrist dat bad weer uit. Nu is het heerlijk qua temperatuur, maar het was ooit bij de opening twee graden onder nul. Maar in het water heb je daar geen last van. Maar nu ga ik te water!"