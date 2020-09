Persoon aangereden bij ruzie in Nijmegen; twee aanhoudingen

Bij een ruzie in de binnenstad van Nijmegen is zondagavond iemand aangereden. De politie heeft twee verdachten kunnen aanhouden.

De hulpdiensten gingen rond 22.55 uur af op een melding van een schietpartij aan de Hertogstraat, maar daar bleek uiteindelijk geen sprake van. De politie sprak later op Twitter over een conflict waarbij twee voertuigen waren betrokken. Een van de auto's was tegen de gevel van de HartKliniek gebotst.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

Agenten met kogelwerende vesten

Of het slachtoffer bewust is aangereden, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe de gewonde eraan toe is.

De straat werd naderhand ter hoogte van het Hertogplein afgezet. Op de plek liepen veel agenten met kogelwerende vesten. Wat zich precies in het centrum heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De politie hoopt op tips van getuigen.