Bruns sinds lange tijd weer in basis Vitesse: 'Wil Arnhem laten zien wat ik kan'

De man uit Wierden had misschien niet verwacht dat hij ooit nog een wedstrijd in het geel en zwart van Vitesse zou spelen. De middenvelder was ruim 1,5 jaar buiten beeld. "Maar ik heb het natuurlijk altijd gehoopt. In de zomer ben ik fit teruggekomen en heb ik keihard geknokt. Dat ik vandaag mocht spelen was voor mij persoonlijk een mooi resultaat."

'Enige doel was winnen'

Een mooi resultaat was de 0-1 overwinning van Vitesse op RKC ook voor de Arnhemmers. Al was er nog genoeg aan te merken op het spel, want dat was (met name) in de tweede helft gewoon niet goed. "Maar het enige doel was om vandaag te winnen. Een competitiewedstrijd is heel anders dan een oefenwedstrijd. We wilden vandaag alleen maar winnen en dat hebben we gedaan, we verdienden de winst ook", stelt trainer Thomas Letsch.

Thomas Bruns is dat met hem eens. "In de eerste helft voetbalden we wel zoals we graag wilden, de tweede helft vergaten we te voetballen, maar hadden we wel vechtlust. Dan zie je dat we dat ook kunnen. Maar ja, drie punten is drie punten."

'Maar één fout'

De Duitse trainer Thomas Letsch zag vooral in de eerste helft zijn idee van voetballen terugkomen. "Toen maakten we eigenlijk ook maar één fout. Dat we maar met 0-1 gingen rusten en niet met 0-3 of 0-4."

Thomas Bruns stapte in ieder geval met een glimlach van het veld. "Ik denk dat ik een goede voorbereiding heb gedraaid en vandaag speelde ik misschien niet mijn beste pot, maar wel een voldoende. Het is gewoon voor mijn zelfvertrouwen heel goed dat hij nu voor mij kiest, dus dat is fijn. Of ik zelfvertrouwen nodig had? Zelfvertrouwen is altijd lekker, helemaal als je anderhalf jaar weg bent geweest. Ik wil dit jaar gewoon aan Arnhem laten zien wat ik kan."