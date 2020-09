Opa Wim en oma Elly krijgen eigen gedenkbankje

''Ze gingen altijd met de kleinkinderen naar dit bankje toe en dan aten ze daar een appeltje'', vertelt oudste dochter Judith Smits, ''Mijn zoon zag ergens een bankje met zo'n gedenkplaatje en kwam op het idee om dit voor opa en oma ook te doen. Dan is het voor ons en alle vrienden en familie, alle mensen die zij kenden gewoon een heel mooi plekje om naartoe te gaan.''

Bekijk hier de reportage:

Feestelijke onthulling

De onthulling is feestelijk met ballonnen en champagne. De familie Smits wil de leuke en mooie herinneringen aan Wim en Elly levend houden en deze uitwisselen met hun grote sociale kring.

''Onze ouders waren zo geliefd'', zegt Judith. ''Zo sociaal ook. De carnavalsvereniging kwam bijvoorbeeld elk jaar bij het huis van mijn ouders om daar te beginnen met de optocht. Mijn moeder was altijd grappig, vrolijk en maakte heel makkelijk contact. Mijn vader maakte hele mooie beelden en schilderijen. Daar is hij ook bekend van in Boven-Leeuwen en omstreken.''

Boekje van schilderijen

In zijn atelier zijn nog enkele voorbeelden te vinden van de beelden en schilderijen van Wim Smits maar veel van zijn werk is verspreid over de regio bij mensen thuis beland. De familie roept mensen die het in bezit hebben op om foto's en verhalen met hen te delen.

''Of het nou op vakantie was of hier in de buurt, mijn vader ging gewoon ergens zitten om die schilderijen te maken'', vertelt Judith. ''Zo kwam hij ook in contact met mensen die zijn schilderijen kochten. Wij zijn heel erg benieuwd naar al die mensen en hun verhalen. Als ze een foto willen maken en het verhaal willen toezenden aan ons, dan kunnen wij er een mooi boekje van maken. ''