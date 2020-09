Harry strijdt al 35 jaar tegen de jacht van de Koning en hij denkt dat hij gaat winnen

"Ik heb echt het idee dat we aan de winnende hand zijn", vertelt Harry Voss enthousiast na een dag demonstreren. Met een kleine groep, allen gehuld in felgroene jassen, hebben ze langs het fietspad gestaan. Keurig op anderhalve meter afstand met als pronkstuk het spandoek met de slogan In naam van Oranje, doe open dat bos! De mondkapjes met de snuiten van wilde zwijnen erop maakten het helemaal af.

Zie ook: 'Koning krijgt onrechtmatig 4,7 miljoen subsidie voor Kroondomein Het Loo'

Volgens Voss kregen de actievoerders enthousiaste reacties van het publiek. De dierenrechtenactivist voelt dat zijn doel na meer dan 35 jaar bijna bereikt is. "Je merkt in de maatschappij dat die gevoelige zaken aan het kantelen zijn", legt Voss uit. De Apeldoorner vertelt over de excuses die de Koning in maart aanbood voor het geweld tijdens de koloniale tijd in Indonesië. "We blijven doorgaan tot ze door de knieën gaan. Ze kunnen dit niet blijven negeren".

Controle op de fiets

Elk jaar rond de tijd van de jacht gaat Voss twee of drie keer in de week naar het Kroondomein. Keurig op het fietspad tussen Elspeet en Apeldoorn dat open blijft voor de inwoners. Hij controleert dan of de jacht gaande is.

Op de vraag of hij aanstaande dinsdag ook meteen paraat staat, antwoord Voss ontkennend: "Het is nooit meteen bij de sluiting. Jacht moet bij koud weer zijn, dat vinden jagers stoerder."