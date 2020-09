Het is niet anders in Lichtenvoorde: een coronacorso

Geen optocht met wagens tussen rijendikke massa’s mensen dit jaar, maar een veertigtal creatieve uitspattingen met bloemen verspreid over het dorp. Een uit nood geboren, groot verschil.

"Ja, dat is enorm", zegt burgemeester gemeente Oost Gelre Annette Bronsvoort. "Dat is natuurlijk een heel hard gelag. Dat raakt ook heel diep de ziel van de Lichtevoordenaar."

"Shit"

'We waren al vol enthousiasme begonnen" vertelt Ewald Berendsen van Corsogroep Lansink-Bluiminck. Ze gingen er vorig jaar nog met de hoofdprijs vandoor. "En toen kregen we het bericht dat het corso niet door ging wegens corona. Dat was wel even schrikken, ja. Shit."

Maar een jaar helemaal niets met dahlia’s doen in Lichtenvoorde, da’s eigenlijk geen optie. "Nee, dat kan echt niet", zegt Ester Ruesink van de organiserende Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde. "Nee, dat is ook eigenlijk dodelijk voor het bloemencorso. Dat corso zit zó in deze gemeenschap vervlochten. Als je dan een jaar stilstaat, dan moet je volgend jaar eigenlijk kijken of je dan de boel nog weer goed aan de gang kunt krijgen."

Hoort gewoon

"Ondanks de beperkingen die er waren heeft iedereen heel hard gewerkt", constateert de burgemeester verheugd. "Iedereen wilde toch een dahlia vasthouden, en nu de dahlia's zien, de dahlia's ruiken."

"Het hoort gewoon bij deze tijd, joh", legt Ewald Berendsen het gevoel in het dorp nog eens uit. "Het is september. Hier in Lichtenvoorde hoor je dan gewoon bezig te zijn met dahlia's."