Politie controleert watersporters met drone, maar mag dat wel?

Bestuurders van waterscooters die zodra de politieboot in zicht is nog snel even het dodemanskoord omdoen; het is de waterpolitie een doorn in het oog. Met drones kun je daar actief iets tegen doen.

De politieboot valt bij controle op. "Ze zien ons natuurlijk van ver aankomen. Dan zeggen ze: nee hoor, kijk maar, we hebben hem wel om. Nu, met drones, kunnen we laten zien dat ze hem kort daarvoor niet om hadden: we hebben er beelden van", vertelt politiewoordvoerder Ellen Prummel.

De politie is enthousiast en wil het volgend jaar doorzetten. "Het droneteam staat aan de kant en stuurt de drones de lucht in. Zodra we een overtreding zien, gaan we er met de boot op af. De beelden nemen we op en kunnen als bewijsmateriaal in een strafzaak dienen."

51 boetes tijdens de proef

In totaal stonden acht controles gepland in Gelderland, 125 vaartuigen werden gecontroleerd. Agenten schreven 51 boetes uit. Behalve het niet om hebben van het dodemanskoord werden bonnen uitgeschreven voor bijvoorbeeld waterskiën waar dat verboden is.

Maar of het bewijsmateriaal in een rechtszaak standhoudt, dat is nog de vraag.

Regels voor drones

Volgens hoogleraar strafrecht Henny Sackers van de Nijmeegse Radboud Universiteit ontbreekt het aan goede regelgeving voor de inzet van drones.

"Is het beeld rechtmatig verkregen of heimelijk? Als deze pilot landelijk wordt uitgerold, moeten er mijns inziens regels komen over het kenbaar maken van dronetoezicht. Als burger moet je weten dat je gecontroleerd kan worden, ook al is dat lastig op het water."

Niet zomaar filmen

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens wijst erop dat de politie niet zomaar mag filmen. "Beeldopnames zijn aan regels gebonden, dus ook de politie mag niet zomaar drones inzetten."

In de AVG (de privacywet, red.) staat het echter globaal aangegeven: je mag beelden niet langer bewaren dan noodzakelijk en je mag niet meer inwinnen dan nodig is voor het precieze doel.

Of dat zo is, hangt af van de context, vertelt woordvoerder Caspar Itz. "Maar in het kader van opsporing kan het wel gewenst zijn. Dan valt het onder de Politiewet. Daar gaan wij niet over. De politie is wettelijk verplicht om dat zelf goed uit te leggen."

Melden dat je vliegt

Volgens de politie hoeft ze watersporters niet te waarschuwen voor dronetoezicht. "Het droneteam heeft bepaalde vrijstellingen. Daardoor gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor burgers die met een drone vliegen. Zij moeten wel melden dat zij vliegen, onder andere aan luchtvaarttoezicht."

Niet alle beelden blijven bewaard. Alleen die waar een overtreding op te zien is. "De overige beelden worden na de controle vernietigd", stelt de politiewoordvoerder.