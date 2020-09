Sprintkanon Churandy Martina geniet op de golfbaan

"Het is rustig, lekker in de natuur. Ik mocht in 2016 in Blue Bay, Curaçao voor het eerst putten met Robert-Jan Derksen. Vanaf toen heb ik het vaker gedaan", vertelt Martina.

Niet veel tijd, maar veel plezier

"Vorig jaar heb ik mijn GVB gehaald en eigenlijk ben ik nu een jaartje bezig. Ik heb niet veel tijd om te trainen, maar ik heb er heel veel plezier in. Heel anders dan sprinten, rustig slaan, putten, chippen. Het is geweldig."

Martina sloeg een balletje samen met golfprof Zhen Bontan, tweevoudig Nederlands kampioen. "Ik vind het mooi hoe hij ermee bezig is", zegt Bontan. "Hij (Martina, red.) zegt zelf al dat hij pas één jaar bezig is en nu al handicap 16 heeft. Hij vindt het mooi dat het zo rustig is, want 100 meter sprint is in tien seconden al klaar. Dit is een sport die hij misschien na zijn carrière kan doen."

Martina vult aan: "Wat zo leuk is aan de sport, is dat het altijd anders is. Je moet daar de hele tijd op anticiperen. Het is absoluut corona-proof. Daarom kan de jeugd nu ook wedstrijden spelen.

"Zelf zit ik in mijn eerste jaar als prof, maar door corona is het even anders gelopen dan ik had gepland. Gelukkig zijn er de komende weken nog een paar internationale toernooien, in Tsjechië, Zwitserland en twee in Spanje. Maar het is afwachten of het allemaal door kan gaan natuurlijk", besluit hij.