Speciaal onderwijs in Didam wil maatwerk rondom corona

“We zorgen dat docenten en leerlingen de kans hebben om de afstand te bewaren”, legt directrice Margot Kleinpenning van De Ziep uit over de getroffen maatregelen. Zo zit een aantal groepen in een kleinere ruimte en zijn er looproutes aangebracht. Desondanks blijft het in het speciaal onderwijs lastig om alle maatregelen te handhaven.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



Niet aan elke leerling van het speciaal onderwijs is uit te leggen waarom het handhaven van de anderhalve meter afstand-regel belangrijk is. Daarnaast zijn er leerlingen die meer zorg nodig hebben. Voor sommige docenten is het daarom spannend om les te geven. “Mocht een leraar uitvallen, dan hebben wij direct een probleem. Door het lerarentekort is daar geen directe vervanging voor”, aldus Kleinpenning.

Hopen op voorrangspositie

Vorige week werden besmettingen geconstateerd op twee reguliere middelbare scholen in Doetinchem. Kleinpenning houdt de situatie met argusogen in de gaten. Zelf hoopt ze op een voorrangspositie voor docenten bij het afnemen van testen, zodat de kans dat De Ziep moet sluiten wordt verkleind. “Dat zou enorm schelen”, zegt de directrice. “Dat vermindert namelijk de kans dat wij uitzonderlijke maatregelen moeten treffen.”

Geen stage

Naast de voortdurende druk op de school en de kans op personele problemen merken ook ouders duidelijke verschillen. Zo legt de zoon van Marty Kampes uit dat zijn zoon twee dagen stage moet lopen bij twee verschillende bedrijven, maar dat dit nu niet lukt: “Een van de twee stageplaatsen bij een bedrijf is niet ingevuld, waardoor hij die dag thuisonderwijs moet volgen." Toch heerst wel tevredenheid bij ouders over de aanpak van de school tijdens de coronacrisis, zo blijkt uit onderzoek. “Daarin krijgt de school een hele dikke acht voor hun aanpak van de hele situatie waar we met z’n allen inzitten.”