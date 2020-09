Elmo Lieftink: "Niet naast onze schoenen gaan lopen"

Het is nog vroeg in het seizoen, maar De Graafschap maakt de ambitieuze woorden van de laatste tijd voorlopig wel waar. De ploeg van Snoei had geen kind aan Roda JC, afgezien van een rommelig eerste kwartier. Lieftink stal de show met twee wonderschone treffers.

"Als je de eerste zo mooi raakt, moet je de tweede ook zo schieten. Ik moest ook wel en ze vlogen er allebei lekker in", lachte de middenvelder die deze zomer overkwam van Go Ahead Eagles. "De eerste was technisch moeilijker, daarom kies ik toch voor de 1-0. Maar de tweede was ook prachtig in de kruising. Ja, ik ben nu topscorer. Eens kijken hoe lang ik dat ga volhouden."

Twee keer vier goals

Lieftink was dus de gevierde man en wandelde na afloop van camera naar camera om zijn verhaal te doen. Rustig analyseerde hij de wedstrijd. "We maken na rust heel snel de 3-0 en daarna hebben we het heel volwassen uitgespeeld. Het is een uitslag die staat en ook wel wat zegt. We staan als team steeds beter en maken twee keer vier goals. Dat is prima."

Een andere opvallende speler was zaterdag Jordy Tutuarima. Hij speelde maanden niet vanaf het begin, maar stond er nu ineens weer. "Ik denk niet zo van 'ik ben terug.' Zo zit ik niet in elkaar. Ik geef gewoon altijd volle bak, dat weten jullie ook. We hebben met de staf afgesproken er weer voor te gaan om zo mijn plekje weer te veroveren. Dat heb ik gedaan."

Fris rond

"Het kan snel gaan in het voetbal, dat weet ik inmiddels ook wel", ging Tutuarima verder. "Zo is de voetbalwereld. Nu loop ik hier fris rond met een lach. Als je speelt, is alles natuurlijk leuker. Ik denk dat ik het in de oefenduels en op trainingen heb laten zien. Daarom heb ik weer de kans gekregen."

De Velpenaar raakte vorig seizoen zijn basisplaats kwijt aan Roland Baas, die diep in de tweede helft inviel. Tutuarima maakte een gedreven indruk, maar was zelf niet helemaal tevreden. "Ik had bepaalde dingen anders moeten oplossen. Het was niet altijd goed. Maar dat komt wel weer. Als team hadden we de volle overtuiging. Van voor naar achteren en van links naar rechts zaten we er bovenop."

Koppie bij De Graafschap

Tutuarima laat alle opties nog open. Ook een vertrek naar een andere clubs. "De transfermarkt is nog een paar weken over, maar mijn koppie is bij De Graafschap. Vooralsnog blijf ik hier. Ik heb vanaf het begin gezegd als er niks komt, blijf ik. Dat is tot nu toe het geval."

De Graafschap nestelt zich met NAC bovenaan de ranglijst. "De concurrentie laat punten liggen", weet Lieftink. "Het zijn duidelijke cijfers als je met 4-0 van een ploeg als Roda wint en dat zegt ook zeker wel wat. Maar we moeten zeker niet naast onze schoenen gaan lopen."