Niet fietsen, maar bukken: mountainbikers ruimen rotzooi op

Het is lekker fietsen in het Rijk van Nijmegen. "Vroeger was het al een Walhalla om te fietsen hier, maar nu met de nieuwe routes is het eigenlijk nog mooier geworden", zegt Bart Brentjens enthousiast. Kort daarvoor sjeesde hij nog door de Groesbeekse bossen. Hij is olympisch kampioen mountainbiken en tienvoudig Nederlands kampioen.

Ergernis

Maar de mountainbikers hebben nog een missie: rotzooi opruimen. Zwerfafval is een grote ergernis van mensen die het bos opzoeken. "Ja, absoluut", stelt Peter Mak van MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen. "Iedereen vindt natuurlijk dat het niet in het bos thuishoort. En toch verliest men wel eens wat, misschien bewust of onbewust."

"Ik denk toch gewoon nalatigheid van mensen", vult olympisch kampioen Brentjens aan. "Die laten gewoon rommel in het bos achter. Daar erger ik me behoorlijk aan."

Bos delen

Maar niet alleen zwerfafval afval, ook de mountainbikers zelf zorgen nog wel eens ergernis bij wandelaars. Mak: "Ja, dat is natuurlijk een heel lastig onderwerp, want ik ben zelf ook één van die mountainbikers. Als je de mountainbiker het bos uit wilt hebben, waar moet de mountainbiker dan heen? We moeten gewoon het bos delen met elkaar. Zo simpel is het."

Het imago van de mountainbiker kan nog wat beter in het bos. "Ik denk dat het veel te maken heeft met de snelheid", verklaart Mak de ergernis van de andere recreanten in het bos. "Wandelaars schrikken wel eens van ons. En dat kan ik me ook voorstellen. Dat is ook heel vervelend. Vandaar ook dat we de route aangelegd hebben om zoveel mogelijk de verschillende recreanten van elkaar te scheiden."

En misschien poetst de schoonmaakactie het imago nog wat verder op.

