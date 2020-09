Remko Pasveer nieuwe aanvoerder Vitesse

De 36-jarige doelman is daarmee de opvolger van Bryan Linssen, die naar Feyenoord is vertrokken. Pasveer was nog nooit aanvoerder van Vitesse. In de voorbereiding droeg hij de band af en toe, maar leken Matus Bero en Danilho Doekhi de kandidaten om de band te dragen. Maar de keuze van trainer Thomas Letsch is dus toch op Pasveer gevallen.

De Tukker is begonnen aan zijn vierde seizoen bij Vitesse. In zijn eerste jaar werd hij na een reeks blunders gepasseerd ten faveure van Jeroen Houwen. Na een lange periode als reserve knokte hij zich in de slotfase van zijn tweede jaar terug in de basis. Vorig seizoen was Pasveer onomstreden en blonk hij vaak uit.