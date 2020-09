Slimme zwijnen verstoren onderzoek naar kadavers

Een dood dier is een beetje als een druk bezocht restaurant: honderden dieren schuiven er aan de dis, is te lezen op een informatiebordje in het onderzoeksgebied.

'Circle of life'

Promovendus Elke Wenting hoopt met het experiment meer te ontdekken over hoe de lichamen van dode dieren in de natuur precies worden afgebroken. In het experiment worden per kadaver bepaalde groepen aaseters uitgesloten. Zo hopen de onderzoekers te ontdekken wat precies de rol van zoogdieren, vogels en insecten is bij de kringloop van het leven.

Waardevolle voedingsstoffen

Wildcamera's houden in de gaten welke aaseters de kadavers bezoeken. Ook worden iedere vier weken bodemmonsters genomen van de grond onder de kadavers, want ook die informatie is belangrijk.

Tijdens hun leven hebben de dieren allerlei voedingsstoffen binnengekregen. Daar zitten ook zeldzame bij, vertelt Wenting. Voor een deel zijn die opgeslagen in het lichaam.

Foto: Laurens Tijink

Nu het dier dood is, komen de voedingsstoffen beschikbaar voor andere dieren en planten. Een deel van die voedingsstoffen verdwijnt in de bodem en zal daardoor soms langere tijd uit de kringloop verdwijnen.

Feestmaal voor wilde zwijnen

De wilde zwijnen mogen van slechts één van de vier kadavers eten. Voor zwijnen zijn dode dieren een feestmaal. "Van het dode hert dat toegankelijk was voor de zwijnen zijn na een paar dagen dan ook alleen nog wat stukjes bot over", laat Wenting aan BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink zien...

De zwijnen doen er alles aan om ook het afgerasterde deel binnen te dringen. Daar liggen de kadavers waar alleen vogels en insecten van mogen eten. In een eerdere fase van het onderzoek waren de wilde zwijnen ons te slim af, vertelt Wenting. Deze keer hebben we daarom extra maatregelen genomen om ze op afstand te houden...

Aaseters helpen mogelijk bij herstel natuurgebieden

Door de aanwezigheid van aaseters worden voedingsstoffen uit de kadaverresten verspreid over een groter gebied. Die natuurlijke kringloop kan helpen om de veerkracht van natuurgebieden te versterken, verwachten de onderzoekers.

Dit zou met name kunnen gelden voor voedselarme gebieden waar de mineralenhuishouding is verstoord, zoals op de Veluwe. Over drie jaar is het onderzoek afgerond. De wetenschappers worden in het onderzoek bijgestaan door vrijwilligers van Natuurmonumenten.

