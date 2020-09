Festival Apeldoorn in laatste uur afgelast

Het Nazomer Festival in het Apeldoornse Park Zuidbroek is vrijdagavond voortijdig gestopt. Dat kwam omdat de coronaregels niet goed konden worden nageleefd. De beëindiging was een besluit van burgemeester Ton Heerts. De handelswijze van de gemeente geeft scheve gezichten in Apeldoorn.

Bij de gemeente kwamen signalen binnen dat het buurtfestival niet vlekkeloos verliep. Daarop zijn volgens woordvoerder Arnoud van der Steen handhavers poolshoogte gaan nemen. "Daarna is dit met de burgemeester besproken, hij maakte de beslissing het festival te beëindigen."

'Not amused'

Omdat het evenement rond 20:30 uur al bijna op zijn einde liep, is in overleg met de organisatie besloten het festival te laten 'uitdoven'. Er hoefde niet te worden gehandhaafd. Volgens Van der Steen gebeurde alles in goed overleg met de organisatie. Die wilde verder (nog) niet ingaan op de situatie.

Het staat in schril contrast met de organisatie achter het vorige maand gestaakte Terrastival. Die is not amused. Zo stelt organisator Ralf Geon dat hen livemuziek was verboden, terwijl dit bij het Nazomer Festival wel mocht.

Daarnaast vindt hij dat de gemeente erg laat heeft opgetreden, terwijl de signalen al vroeg binnenkwamen.

Mede-organisator Sander Camphuisen liet eerder weten te overwegen een zaak aan te spannen tegen de gemeente. Die zaak gaat er volgens zijn compagnon nu zeker komen. "Er wordt hier duidelijk met twee maten gemeten", zegt hij.

Bang voor dansers

Woordvoerder Van der Steen nuanceert de kritiek. Ten eerste is het volgens hem niet waar dat livemuziek verboden was, maar wilde Terrastival een dj inhuren.

Omwille van de geluidsnorm (50 DBA) en in combinatie met drankconsumptie werd geadviseerd dát niet te doen. "We waren bang dat mensen zouden gaan dansen en de 1,5 meter afstand niet bewaard kon worden."

Coverband en 'meezingmuziek'

Camphuisen op zijn beurt geeft toe dat livemuziek of achtergrondmuziek inderdaad wel mochten, alleen grote namen niet. Hij stelt daarom vragen bij de beslissing om op het Nazomer Festival een live act toe te staan.

"Hier werd gewoon een coverband gedaan, met allemaal meezingmuziek", stelt de organisator. "Met opzweepmuziek. Die werd versterkt en was zeker boven de 50 de decibel. Dit was meer dan 70 decibel. Ik denk niet dat dat heel eerlijk is."

'Festival veelal voor jeugd'

Van der Steent benadrukt tot slot de verschillen tussen beide festivals: de één een groot opgezet evenement, de ander een buurtfestival, gericht op gezinnen. "Met name kinderen", zegt Van der Steen.

"Er was veel te doen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Voor hen geldt de 1,5 meter-afstandsregel niet." Tot slot geeft hij mee dat het festival begin augustus werd afgelast vanwege overschrijding van die geluidsnorm, niet vanwege overtreding van de coronaregels.