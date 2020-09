NEC'ers prijzen eigen strijdlust tegen Jong Ajax

De spelers van NEC waren tevreden over het karakter dat ze toonden in de gewonnen wedstrijd tegen Jong Ajax.

"De eerste drie punten, daar hebben we hard voor gestreden", vond uitblinker Jordy Bruijn. "De ontlading was dan ook groot. Zij zijn een goeie voetballende ploeg, maar wij moesten laten zien dat wij de mannen zijn. En dat er hier niks te halen viel en dat is goed gelukt, denk ik. We hebben verdiend gewonnen, wel zwaarbevochten."

Bruijn benutte de beslissende strafschop die hij zelf afdwong. "Die kreeg ik terecht mee. Ik zocht hem op en ik ging naar binnen en schiet en toen werd ik gehaakt. Simpel zat. Eigenlijk iedereen verdient een compliment voor zijn spel. We hebben als collectief goed gespeeld en dan zie je dat individuen kunnen excelleren. Ik voel me goed, ja. Ik heb me altijd goed gevoeld in dit stadion en ben blij dat ik terug ben."

Voor Joep van der Sluijs was het een bijzondere avond. De linkspoot uit Druten maakte zijn officiële debuut. "Super. Ik was maar aan het wachten tot ik werd geroepen. Een lekker invalbeurtje, denk ik. Ik ben een jongen met veel lef, maar we moesten arbeid leveren. Ik moest verdedigend ook veel omschakelen." foto: Broer van den Boom

"Dit is lekker voor ons voor het vertrouwen. We pakten ze goed aan en gaven ze geen ruimte. Dit smaakt naar meer. Ik kreeg de kans in de voorbereiding en die heb ik gepakt."