INTERVIEW | Anouk Biesters: 'Basketbal in Bemmel terugbrengen naar de top'

Als speelster werd ze verkozen tot de beste, als coach leidde ze Batouwe naar de landstitel en nu aast Anouk Biesters als bestuurslid in Bemmel opnieuw op het allerhoogste. Op termijn ook met een regionaal getint mannenteam dat debuteert in de eredivisie. "We willen direct verrassen."

Wie Batouwe zegt en praat over topbasketbal in Bemmel komt al gauw terecht bij de naam Anouk Biesters. Ze is al jaren onlosmakelijk verbonden aan de club in de gemeente Lingewaard en zal er voorlopig ook niet vertrekken. De voormalig international heeft namelijk grote plannen. Als bestuurslid trekt de pas 33-jarige Biesters tegenwoordig aan alle technische touwtjes. Batouwe moet na een aantal magere jaren zonder play-offs terug naar de nationale top.

De beste zijn

Als kind van de club maakte ze de gloriejaren van nabij mee. "Mijn vader is mede-oprichter en ik ben daar opgegroeid. Het is echt een familiaire club, een soort trots van het dorp", weet Biesters. Haar torenhoge ambities kwamen al vroeg aan de oppervlakte. "Ik wilde inderdaad de beste basketbalster van Nederland worden. En als ik iets in mijn hoofd heb, moet dat ook wel gebeuren", lacht ze. "Achteraf kun je zeggen dat ik tot de Nederlandse top behoorde, maar de beste wil ik zeker niet zeggen."

Nieuwe grenzen

Biesters woont tegenwoordig in Arnhem. Hoewel ze jarenlang het shirt van Oranje droeg en veel succes boekte met Batouwe, liep haar carrière toch niet zoals gepland. "Helaas moest ik op mijn 27e jaar al noodgedwongen stoppen vanwege blessures. Voor mij lastig te accepteren, want ik zette alles voor het basketbal opzij. Ik heb daar ook twee jaar lang last van gehad. Ik wilde namelijk ook nog graag eens naar het buitenland. Kijken hoe ik nog beter kon worden, nieuwe grenzen opzoeken. Maar toen het dichtbij kwam, scheurde ik mijn kruisband af."

Biesters coacht Batouwe in 2017 naar de landstitel (tekst gaat verder onder de foto)

Interim-coach

Een avontuur in het buitenland lukte dus niet. Biesters, tien jaar geleden rondde ze een studie communicatiewetenschappen af, trok zich na haar afscheid als speelster echter niet terug. Ze bleef nadrukkelijk betrokken bij Batouwe. Ze werd assistent-trainer, regelde zaken achter de schermen en stond plotseling weer vol in de spotlights toen het vlaggenschip in de play-offs van 2017 kansloos leek te sneuvelen tegen het Katwijkse Grasshoppers. Bij een 3-0 achterstand werd Paul van den Heuvel ontslagen en stapte Biesters in als interim-coach. Amper een week later, na vier zeges op rij, vierde Bemmel de landstitel.

Prikkelen

Een miraculeuze ontsnapping dus, al is Biesters de eerste om het huzarenstukje van toen te nuanceren. "Als je breekt met een coach, gaat er al snel een knop om bij spelers. Dat heb je dus mee. Verder is het vooral mentaal en daar moet je ook iets mee. Het is prikkelen, sowieso wel een dingetje bij vrouwen. We gingen terug naar de basis. Ze moesten het zelf weer gaan geloven. En het was natuurlijk al een heel goed team. Ik ben helemaal niet zo'n goede coach, maar heb wel verstand van basketbal en kende die meiden al. Ik wist precies wat nodig was."

Tekst gaat verder onder de foto:

De landstitel van 2017 was een absoluut hoogtepunt in de geschiedenis van de Bemmelse vereniging en dat gold uiteraard ook voor de toen pas 29-jarige Biesters. "Bemmel zit in mijn hart, het is jouw club en dus was die titel heel bijzonder. In het team zaten toen ook twee zussen, alles komt dan samen. Maar het ultieme gevoel beleef je pas als speelster op het veld. Dat is niet te vergelijken met welke andere rol dan ook."

Mannenteam

In de schaduw van de vrouwen, die ook landskampioen werden in 2015, wordt er komend seizoen in Bemmel ook bij de mannen op het hoogste niveau gespeeld. Alle formaliteiten, inclusief licentie, zijn inmiddels afgerond. Biesters legt als bestuurslid het initiatief rond Basketball Community Gelderland als volgt uit. "Het is een samenwerking waar meerdere partijen bij betrokken zijn en verenigingen uit de regio erg belangrijk zijn. Daardoor is dit mannenteam meer met de gehele regio verbonden en niet specifiek Bemmel. Maar de wedstrijden zijn wel in de hal (Schaapskooi, red.) waar de dames ook spelen."

Top zes

De ambities zijn er ook. Biesters: "We willen niet gelijk onderaan bungelen, maar direct verrassen. Als we van de twaalf teams bij de top zes eindigen, doen we het goed. Dan moet wel alles op zijn plek vallen, maar het is wel ons doel om te concurreren met teams als Den Helder en Leeuwarden", zegt het bestuurslid van de Stichting Topsport Lingewaard die onderdeel is van de Bemmelse vereniging.

Andere beleving

De houten vloer, verplicht in de eredivisie bij de mannen, moet nog wel gelegd worden, maar ook dat wordt geregeld. "Die komt zo snel mogelijk." Begin oktober gaat de basketbalcompetitie eindelijk weer beginnen. "Iedereen staat te popelen en kan echt niet wachten, ook al zal de beleving heel anders zijn. Want alles wat sport zo mooi maakt, mis je natuurlijk wel."

Impact sport

Biesters heeft een uitgesproken mening als het gaat om de coronamaatregelen en de gevolgen voor de samenleving, maar kiest haar woorden zorgvuldig. Ze wil niemand voor het hoofd stoten en zeker niet haar club in de problemen brengen. "Maar soms denk ik wel eens 'waar zijn we mee bezig'. Je traint samen, maar we mogen niet als team yellen of in een kringetje bij elkaar komen. We zitten niet naast elkaar op de bank en mogen niet naast elkaar in de kleedkamer. Sport heeft een bepaalde kracht, ook naar alles eromheen. Mensen willen bij elkaar zijn en genieten van sport. Die impact moeten we wel beseffen vind ik. Ik weet best hoe lastig dingen zijn en dat er regels zijn, maar bepaalde afwegingen snap ik niet."

Tekst gaat verder onder de foto:

Coördinator corona

Vooral een sport als basketbal is gericht op entertainment waarbij de wisselwerking met het publiek essentieel is. "In Nederland is het ook geen tv-sport, dus recettes zijn erg belangrijk. Een lege zaal wil je niet. Ik denk dat wij in de Schaapskooi in Bemmel ongeveer 300 tot 400 mensen een plek kunnen geven. Normaal gesproken zijn dat er natuurlijk veel meer. Elke club heeft van de bond een soort coördinator corona moeten aanstellen. Overal zijn maatregelen genomen en de sancties zijn streng. Laten we hopen dat het allemaal door kan gaan en de sport niet om zeep wordt gebracht."