Bevriende Vitessenaren starten podcast: 'We kunnen er uren over kletsen'

In navolging van De Graafschap en NEC hebben supporters van Vitesse vanaf deze week een eigen podcast. Tweewekelijks behandelen de vier vrienden Tom, Wilko, Jeroen en Bjorn het wel en wee omtrent de club in hun programma 'Studio Langs de Rijn'.

"Het is gewoon uit pure liefde geboren", vertelt Bjorn Courbois op Radio Gelderland. "Omdat we elkaar kennen en die liefde voor Vitesse hebben." Volgens de fan is het een vorm van kroegpraat en bootsen ze het gevoel van onderling contact op de tribune na.



"We gaan de ontwikkelingen rond de club bespreken omdat we allemaal zeer betrokken zijn, net als duizenden anderen. "Met een dosis humor en Arnhemse zelfspot er doorheen", merkt Courbois op. Sterker nog, hij kreeg op social media een aantal keer de opmerking dat hij zelfs te hard zou lachen. Het zijn tips waar de jongens aan werken voor de aankomende uitzendingen.

Clubliefde is onvoorwaardelijk

Want kritisch zijn Arnhemmers altijd. Op zichzelf en op het spel van hun club, maar de liefde voor Vitesse is onvoorwaardelijk. "Dat zit in je bloed, dat gaat nooit meer weg", vertelt Courbois. "We kunnen er uren over kletsen."