Nijmeegse horecabaas: 'Binnen niet welkom tot brandhaard voorbij is'

Oubaha heeft negen kroegen in Nijmegen, waarvan er al zeven preventief dicht zijn. "Ik vond dat de anderhalve meter daar te moeilijk te handhaven is als je publiek binnen hebt."

'Nieuwe brandhaard voorkomen'

Bij Café Van Buren en Sjors & Sjimmie in Nijmegen konden klanten wel naar binnen. "Maar we willen honderd procent voorkomen dat we een brandhaard zijn. Daarom hebben we besloten dat niemand binnen meer welkom is. Buiten denken we dat het met die anderhalve meter wel veilig is", aldus Oubaha.

Burgemeester Hubert Bruls besloot donderdag twee kroegen te sluiten: TweeKeerBellen en het Bascafé. Eerder deze maand ging Café van Rijn al dicht. Aan die cafés waren een groot aantal coronabesmettingen te linken.

Bruls sloot niet uit meerdere kroegen te sluiten. In een brief aan de horeca schrijft hij vrijdag dat ondernemers de hulp van politie en toezichthouders in kunnen roepen als gasten zich niet aan de coronaregels willen houden. Ook kunnen zij gratis adviesgesprekken krijgen om hun zaak coronaproof te maken.

Onrust onder kroegbazen

De burgervader constateert verder dat zijn uitspraken heel wat hebben losgemaakt. Zo liet voorzitter Dennis Dekkers van de Nijmeegse afdeling van de Koninlijke Horeca Nederland (KHN) weten dat de uitspraken over verdere sluitingen onrust hebben gecreëerd onder kroegbazen.

KHN heeft de zorgen duidelijk overgebracht, schrijft Bruls. "Het is niet zo dat er direct een sluiting volgt als er enkele besmette personen in uw zaak zijn geweest", benadrukt hij.

Bekijk het interview met Dennis Dekkers:

