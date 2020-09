De Graafschap vol zelfvertrouwen: 'Je zag weer hoe goed wij zijn'

Met het nodige bravoure en wat Haagse bluf praat Rody de Boer over De Graafschap. De doelman onderscheidde zich tegen FC Den Bosch en straalt zelfvertrouwen uit aan de vooravond van het tweede thuisduel op rij tegen Roda JC. De Limburgers wonnen tot nu toe beide duels.

Ervaring bepalend

De Boer, die gehuurd wordt van AZ, is er echter niet van onder de indruk. "Als je naar onze selectie kijkt, moeten wij zeker promoveren. Kijk naar de namen en dan vind ik dat wij meer kwaliteit hebben dan de rest. Dat baseer ik ook op de wedstrijden tegen Heerenveen en Heracles en vorige week tegen Braunschweig. Daarnaast hebben we ook veel ervaring met jongens die al eredivisie hebben gespeeld. Dat is een bepalende factor."

Bekijk de interviews met Lelieveld en De Boer. De tekst gaat daaronder verder.

Een andere nieuweling bij De Graafschap dit seizoen is Julian Lelieveld. De Arnhemmer komt over van Vitesse en is ook duidelijk. "Wij gaan meedoen om de bovenste plekken en moeten promoveren. Daar ben ik ook voor gekomen. In Duitsland speelden we vorige week een goede wedstrijd en maakten we ook een mooie goal. Ik zat er zelf ook beter in dan tegen FC Den Bosch."

Alles onder druk

Lelieveld kon zijn aflopende contract bij Vitesse verlengen, maar de rechtsback koos voor een niveau lager in de eerste divisie. "Hier spelen we aanvallend en willen we alles onder druk zetten, vorig seizoen was het bij Vitesse toch afwachtend. Hier doen we mee om de bovenste plekken en kan ik als back meedoen in de opbouw. Dat past bij me."

"De aanbieding van Vitesse was op zich prima", vervolgt de 22-jarige Lelieveld. "Maar daarna hebben we het er nooit meer over gehad. Als ik niet zou bijtekenen, was het ook goed voor mijn gevoel. Dan krijg je niet het gevoel dat heel graag willen en is het dus goed ergens anders te kijken met een speelstijl die je ligt."

Meevoetballen

Beide spelers hebben het uitstekend naar hun zin in Doetinchem. "Ik voel me thuis en dat kun je ook zien in de wedstrijden", laat De Boer weten vlak voor de laatste training. Ik kreeg tegen Den Bosch wel twee goals tegen en dan ben je niet helemaal tevreden. Wat mijn sterke punten zijn? Rust geven aan het team, ik ben goed met hoge ballen en het meevoetballen", somt de 23-jarige Hagenaar op. "Dat laatste heb ik bij AZ wel geleerd."

Snoei kende de kwaliteiten van De Boer al langer. Het duo werkte samen bij Telstar. "Hij is een trainer die spelers heel veel vertrouwen geeft en precies weet waar hij het over heeft. We hebben het goed gehad bij Telstar en ik heb veel aan hem te danken. Toen we hier met elkaar in gesprek kwamen, kreeg ik direct weer een positief gevoel."

Roda bijzondere formatie

De Boer is van plan dat goede gevoel nog heel lang vast te houden. "De oefenwedstrijd van vorige week was weer een extra bevestiging hoe goed wij zijn", roept de bij ADO opgeleide keeper opnieuw vol overtuiging. "Met de tegenstander ben ik niet zo bezig al zal Roda hier met vertrouwen naartoe komen." Lelieveld verwacht zaterdag de nodige ruimte te krijgen: "Ze spelen in een vrij bijzondere formatie. Een soort 4-2-2-2 zonder buitenspelers. Dat betekent niet dat de hele zijkant zal openliggen natuurlijk. Roda heeft een goed team."

"Ik ben hier gekomen om veel te spelen en belangrijk te zijn voor het team. Tegen Den Bosch speelde ik matig, maar vorige week zat ik er wel lekker in", stelt Lelieveld tot slot. Ook De Boer heeft een eenvoudige doelstelling. "Als keeper zo vaak mogelijk de nul houden. En ik wilde eerste keeper worden. Dat is alvast gelukt."