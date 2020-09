Nijmeegse arts verwacht nieuwe coronamaatregelen

Dat betekent volgens hem niet per se een lockdown. Een van de zaken die moet worden aangepakt is de drukte bij de teststraten, stelt Voss. Daarbij kijkt hij naar één specifieke groep: mensen die zonder klachten zich voor de zekerheid willen laten testen. Bijvoorbeeld voordat ze op bezoek gaan bij hun ouders, die zich in de risicogroep bevinden.

"Ik begrijp die onrust, maar dat is de foute groep", is Voss stellig. "We moeten ons echt concentreren op de mensen met klachten, om die te testen. Dan nog zou het een dagtaak zijn om die allemaal te testen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Vraag en aanbod

Niet alleen de mogelijkheid om te testen loopt vertraging op, maar ook het verkrijgen van het resultaat. Volgens de arts van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis ligt dat niet aan onderbezetting, maar voornamelijk aan het ontbreken van testmaterialen.

De verklaring is volgens hem simpel: de vraag is groter dan het aanbod. "Dat is het onaangename van een globale pandemie", aldus Voss. "Iedereen wil de eerste zijn, maar zoals altijd kan niet iedereen de eerste zijn en krijgt niet iedereen het."

Andere testmethodes

Vandaar dat hij pleit voor het op termijn overgaan op andere testmethodes, bijvoorbeeld sneltesten. "Met alleen maar 'meer meer meer' halen we het niet."