'Inwoners mogen mening geven over fusie Wijchen-Druten'

Alle kiesgerechtigden in Wijchen en Druten krijgen straks waarschijnlijk de kans om mee te doen aan een opiniepeiling over een fusie tussen de twee gemeenten. Hoewel er in eerste instantie sprake was van een steekproef, zijn de meeste raadsleden inmiddels van mening dat iedereen gehoord moet worden.

Raadsleden in Wijchen en Druten stemmen op 22 september over een draagvlakonderzoek dat in beeld moet brengen wat de burger vindt van een gemeentelijke fusie. In eerste instantie was er sprake van een enquête die uitgedeeld zou worden op basis van een steekproef. Maar nu staat een groot deel van de raadsleden in zowel Wijchen als Druten positief tegenover het idee om de hele bevolking een luisterend oor te bieden.

“Wij zijn altijd voorstander geweest van een referendum, maar daar is niet genoeg steun voor. Als alternatief willen we nu alle inwoners betrekken bij het draagvlakonderzoek”, begint Haci Aslan, fractievoorzitter van oppositiepartij Welzijn Druten. “Als je inwoners met zo’n enquête ook meteen de vraag stelt of ze voor of tegen een fusie zijn, dan bereik je eigenlijk hetzelfde als met een referendum.”

De politicus geeft aan dat hij een verzoek voor dit plan bij de coalitie heeft ingediend. “We hebben er al de hele week met de andere partijen over gespard. Begin volgende week volgt er meer duidelijkheid.”

‘Bied meer ruimte voor uitleg’

Andere raadsleden zijn ook enthousiast over een onderzoek waar alle burgers aan mee kunnen doen, maar her en der worden er nog wel wat kanttekeningen geplaatst. “Als je mensen alleen vraagt of ze voor of tegen de herindeling zijn, bied je totaal geen ruimte voor nuance”, meent Gerard Worm, fractievoorzitter van coalitiepartij Kernachtig Druten. “Daarom is het voor ons een absolute eis dat er ook wordt gevraagd waarom de respondenten wel of niet willen fuseren. Dan kan je als raad ook veel concreter op zoek gaan naar eventuele oplossingen.”

Worden alle kiesgerechtigden geënquêteerd, dan is het voor Worm ook een voorwaarde dat ze dat in Wijchen net zo doen. Vorige week gaf het CDA in de buurgemeente al aan dat zij alle inwoners willen betrekken, maar nu spreken ook andere partijen die wens uit. “Deze week kregen we van het uitvoerende onderzoeksbureau te horen dat het prima te doen is om alle kiesgerechtigden te ondervragen”, vertelt Twan van Bronkhorst, fractievoorzitter van Kernachtig Wijchen. “Dat biedt een mooi perspectief. Maandag bespreken we deze optie met de fractie, maar we zijn wel positief.”

