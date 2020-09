Duitser en Nederlanders vliegen samen naar de kust

Bij deze vereniging zijn zowel Duitse als Nederlandse piloten lid. "Een vlucht met een sportvliegtuig moet goed worden voorbereid", vertelt Rainer. "Je moet met een hoop rekening houden. Het vliegtuig moet in perfecte staat verkeren en het weer is ook niet onbelangrijk."

Rainer en Jan-Peter zitten vaak samen in het vliegtuig. "We vliegen dan richting Norderney, en gaan dan ook een stukje over Nederland. We zien van boven vele zeilschepen voor de Noordzeekust. Als we op Norderney landen, gaan we een uurtje koffie drinken en zijn later op de namiddag weer terug. Het is fascinerend."

Samenwerking

Omroep Gelderland werkt samen met het Duitse Studio47 aan de 'Vrij zonder grenzen' in Europa. Het programma vertelt grensoverschrijdende verhalen uit de regio die te maken hebben met de 75e Bevrijdingsdag en 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog. De herinneringen aan deze tijd staan centraal, bijvoorbeeld aan vlucht en verdrijving, maar ook de gevoelens van nu zijn erg belangrijk over wat ons verbindt en wat ons van elkaar onderscheid.

