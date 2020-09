Gemeente rekent niet op bezwaarmaker: flinke vertraging voor fietspad

Afgelopen juli sloot de basisschool van Spijk definitief de deuren. Alle kinderen uit het dorp moeten nu elders naar school, de meeste kinderen gaan naar Tolkamer of Lobith. Dat betekent een stuk fietsen over de steeds drukker en gevaarlijk wordende dijk.

Een tijdelijk fietspad zou hier verandering in moeten brengen. Over 5 jaar - als de overnachtingshaven klaar is - komt er een verbreding van de dijk met een definitief fietspad, tot die tijd moest een tijdelijk fietspad uitkomst bieden.

Bekijk hier een reportage over het fietspad:

Levensgevaarlijk

De gemeente had alle voorbereidingen klaar, de eerste schop kon bij wijze van spreken zo de grond in. Maar toen werd er - tegen alle verwachtingen in - nog een bezwaar ingediend door een aanwonende.

Daardoor moeten ouders en kinderen over de dijk. "Elke dag kijk ik of er al paaltjes staan en ze zijn begonnen met de aanleg, maar helaas", vertelt ouder Sanne van Heumen. Nu is het nog redelijk te doen, maar de dagen worden straks korter. Levensgevaarlijk, vinden veel inwoners van Spijk."Er is veel vrachtverkeer en die wagens zuigen je gewoon mee", vertelt Van Heumen. Zij moet er niet aan denken dat er straks iets gebeurt.

Volgens Stichting Actief Spijk is er sprake van mismanagement. "Dit had de gemeente toch kunnen weten. Bezwaren kunnen er altijd komen. Dat hadden ze kunnen voorzien", vindt voorzitter Guido Ariessen.

Naïef

Wethouder Carla Koers beaamt dat ze misschien iets te enthousiast en een beetje naïef is geweest. "Ja het was allemaal vrijwel rond. Alle partijen werkten mee, er was geld en de aannemer kon zo beginnen. Dat er uiteindelijk toch nog iemand bezwaar in zou dienen, hadden we inderdaad niet verwacht. Dat vinden wij net zo vervelend als de inwoners van Spijk. "

Volgens de wethouder lag alles op schema. "Alleen zorgt dit nu wel voor tenminste een half jaar vertraging." Zelfs als het bezwaar over twee maanden is afgehandeld, is er vertraging. Dan is het te nat om beton te storten. Als de bezwaarmaker gelijk krijgt, gaat het hele fietspad niet door.

Mocht de bezwaarmaker gelijk krijgen, gaat het tijdelijke fietspad helemaal niet door. Maar daar willen de inwoners van Spijk nog helemaal niet aan denken.

Voorlopig wordt het in ieder geval fietsen of brengen met de auto. Want vanwege corona rijdt ook de buurtbus nog niet. De fracties van PvdA en VVD stellen komende woensdag tijdens de raadsvergadering vragen over de kwestie.