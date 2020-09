Groot deel van Gelderland staat achter coronamaatregelen

Een grote meerderheid van de Gelderlanders vindt de huidige coronamaatregelen passend of zelfs iets te soepel. Ondanks het ruime draagvlak voor de maatregelen, neemt de ongerustheid onder inwoners wel toe. Dat blijkt uit het vijfde onderzoek dat Kieskompas uitvoerde in opdracht van de provincie.

Uit het onderzoek, dat zich specifiek richt op Gelders welzijn in tijden van corona, blijkt dat in totaal 58 procent van de Gelderlanders de coronamaatregelen gepast, en 29 procent de maatregelen te soepel vindt. Er deden 3119 Gelderlanders mee aan het onderzoek.

Zorgen over het virus nemen toe: een op de twintig Gelderlanders verwacht dat het coronavirus snel zal verdwijnen, eind juni was dat nog een op de tien. Ook de angst voor een zogenoemde ‘tweede golf’ is iets toegenomen.

Omscholing

Een andere uitkomst uit het onderzoek is dat bijna de helft van de werkende en studerende Gelderlanders omscholing overweegt. Vooral sectoren zoals het onderwijs, de zorg, ICT en, opvallend gezien de huidige situatie, de culturele sector zijn populair. Een kanttekening is dat de helft van deze mensen zegt niet te weten waar informatie over omscholing te vinden is.

Binnen de groep die het hardst geraakt wordt door de crisis, is een grote groep bezorgd over zijn of haar toekomst. Opvallend is dat bijna net zoveel mensen binnen deze groep optimistisch is over eigen kansen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor 30 procent van de Gelderlanders ook van belang – eerder was dit nog 20 procent van de respondenten. Volgens deze groep zou duurzaamheid een voorwaarde moeten zijn voor overheidssteun. Volgens onderzoek was dat nog 20 procent.

