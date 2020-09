De Nachtwacht hangt voor een weekje in Arnhem

Halverwege de ochtend gebeurt het. De bus van het Rijksmuseum stopt bij het woonzorgcentrum Drie Gasthuizen in Arnhem. Ze laden uit en een uurtje later hangt het schilderij er. De lijst is levensgroot: 4 bij 5 meter. Initiatiefnemer Fred van Diek is in zijn nopjes. Dat het niet om de echte Nachtwacht maar om een officiële replica gaat, is onbelangrijk. Dit is een buitenkansje.

Eigenlijk was het toeval. Het Rijksmuseum is bezig met een twee jaar durende restauratie van het wereldberoemde schilderij van Rembrandt van Rijn. Ze maken er een paar replica's van op ware grootte.

Maar dan komt het coronavirus en kunnen er zo goed als geen bezoekers meer het Rijksmuseum in. Het museum besluit daarom het schilderij maar naar ze toe te brengen. De replica van De Nachtwacht gaat op tournee.

Ademloos luisteren

Die oproep hoort Frans van Diek. En hij besluit te bellen met het Rijksmuseum. Vrijdag is het gelukt. De replica hangt tijdelijk in 'zijn' woonzorgcentrum Drie Gasthuizen in Arnhem.

Bij de officiële opening geeft een echte kunstkenner uitleg over De Nachtwacht aan bewoners van het woonzorgcentrum. Over de hond, het meisje en natuurlijk de drie kruizen. Een twintigtal bewoners neemt er de tijd voor. Ademloos luisteren ze naar de uitleg.

De replica die door het land toert, oogst veel bewondering bij de bejaarde bewoners. Al vindt een mevrouw het schilderij een beetje saai: "Het is zo donker."

Daar heeft de deskundige even geen antwoord op. Gelukkig kan daar een hele week lang over worden nagedacht. Initiatiefnemer Frans van Diek is apetrots. "Al is het wel een beetje jammer, door corona kunnen we het schilderij niet vertonen aan buitenstaanders."