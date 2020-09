Aflevering 2: Groene zangeres Roos Blufpand uit Ede

Roos Blufpand is zangeres en een positieve activiste voor een betere wereld. Elke stap in haar artiesten- en persoonlijke leven wil ze zo duurzaam mogelijk zetten.

Met haar band timmert Roos aan een muzikale weg. Ze schrijft haar eigen Nederlandstalige nummers. Roos merkte dat ze in haar persoonlijke leven zoveel mogelijk dingen duurzaam probeerde te doen. Maar in haar artiestenleven was het ineens niet meer duurzaam. Zo werden er door haar en de bandleden behoorlijk veel kilometers gereden door het land.

Groen gas

Roos besloot te kijken of ze dit kon veranderen. Ze investeerde in een tourbus die rijdt op groen gas waarmee ze met heel de band kan carpoolen. Haar tweede CD nam ze op met groene stroom en de CD hoesjes maakte ze van gerecycled hout. Ook op het podium wilde ze het verschil maken door decorstukken te maken van zwerfplastic.

De wereld redden

Op het podium van Cultura in Ede gaf Roos op elfjarige leeftijd haar eerste optreden. Ze zong een lied over een huilende aarde. Nu, jaren later, zou Roos de wereld wel willen redden. Ze schreef er een nummer over: 'Geweten'. "Maar erover zingen is niet genoeg", zegt Roos. "Je moet er ook naar leven".