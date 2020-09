Stephanie maakt nu al kerstkaarten

De temperaturen buiten zijn zeer zomers te noemen. Maar binnen bij zorgbedrijf Hart van Velp zijn de eerste kerstkaarten al klaar. En dat moet ook wel, want de eerste bestellingen zijn al binnen. ''En we willen geen stress, dus we beginnen op tijd."

In het atelier achter de zorgwinkel vol kadootjes is Stephanie (50) geconcentreerd bezig aan haar tafel. Doosjes met diverse kleuren strijkkralen liggen binnen handbereik. Zorgvuldig worden de kralen in een patroon gelegd. Het wordt een kerstster dit keer. Als die klaar is gaat de strijkbout eroverheen en wordt het geheel op een kaart geplakt. Om dan verder te worden afgewerkt. Want geloof het of niet: in dit atelier-dagopvang is het al helemaal kerst.

Echt handwerk

Vier dagen in de week werkt Stephanie in het zorgatelier. "Gewoon leuke dingen maken. Ik maak veel felicitatie wenskaarten, maar de buisjes vind ik het leukste." Trots laat ze één van haar buisjes zien: een glazen kokertje dat gevuld is met watjes en een verrassend klein object. Het is een hele serie waarbij geen enkel buisje hetzelfde is. Echt handwerk.

"Ik werk hier omdat het zo lekker rustig is. Als het te druk is kan ik het niet overzien. En dan is de begeleiding niet voldoende. Je hebt hier alle tijd en het werk is afwisselend. " Snel legt ze nog even een groen kraaltje in haar kerstster.

'We sturen elkaar eerder een kaartje'

In het zorgatelier wordt rekening gehouden dat door de corona meer mensen weer ouderwets kerstkaartjes naar elkaar gaan sturen: "We mogen niet meer zo vaak bij elkaar op bezoek komen", zegt begeleider Rene, "dus dan sturen we eerder een kaartje. Dat merken we nu al met onze verjaardagskaarten."

En dat het pas half september is, de zon uitbundig schijnt en de temperaturen alleen maar stijgen, dat maakt Stephanie niet uit. "De bestellingen zijn binnen, dus dan moeten we ze ook gaan maken. Anders hebben we straks niet genoeg tijd. En we willen geen stress. Ik doe ongeveer een dag over een kerstkaart maken."

Nog even en de eerste zending kerstkaarten kan worden afgeleverd.