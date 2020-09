Koorts bij Vitesse richting competitiestart

Na ruim zes maanden geen competitief voetbal, is de start nabij. Dat zorgt voor een uitgelaten sfeer en veel gelach op de training vrijdag. "Iedereen kijkt er naar uit dat we eindelijk kunnen beginnen, het is tijd om te starten", stelt Thomas Letsch. De Duitser staat zelf voor zijn eerste wedstrijd in de eredivisie als hoofdcoach.

"Dat is een eer voor mij. Maar ik ben niet nerveus. Ik heb er een goed gevoel over. Maar normaal gesproken wil ik altijd op zondag spelen, maar ik zei vanmorgen al dat ik nu ook wel vanavond of morgen zou willen spelen. Zondag duurt me nog te lang. Er heerst hier wel een soort van koorts richting de competitiestart, een positieve vorm van koorts", lacht hij.

Meer dan tien doelpunten voor Darfalou

Ook Vitesse-aanvaller Oussama Darfalou is blij dat het voetbal weer begint. "Het is echt een speciaal gevoel dat je nu hebt als speler. Ik denk dat het zondag geweldig voelt om weer voor het eerst sinds zes maanden op het veld te staan. Ik wil daarvan gaan genieten en hard mijn best doen."

De spits heeft de voorkeur gekregen van Thomas Letsch boven Thomas Buitink en Armando Broja. Hij wil dat vertrouwen terugbetalen met doelpunten én scoren in Waalwijk, dat kan Darfalou. "Ja, ik scoorde daar de winnende treffer voor VVV (de club die hem huurde van Vitesse, red.). Ik heb dus goede herinneringen aan Waalwijk. Ik hoop dat ik zondag weer kan scoren en dat dit mijn seizoen wordt. Hoeveel ik er ga maken? Dat houd ik voor mezelf, dat vertel ik je later. Of het er meer zijn dan tien? Dat wel!"

Vitesse mist Tronstad, Bruns in de basis

Vitesse-middenvelder Sondre Tronstad heeft dan wel geen koorts, maar hij ontbreekt in de selectie voor aankomende zondag, als de Arnhemmers uit spelen bij RKC. De Noor heeft last van zijn enkel. Thomas Bruns zal hem gaan vervangen. Hoewel Thomas Letsch nog een slag om de arm wil houden. "Het is nu vrijdag en we spelen op zondag, er kunnen nog veel dingen gebeuren. Maar Thomas Bruns is een optie ja, hij is een ervaren speler en zorgt voor de juiste balans tussen de andere middenvelders. Patrick Vroegh is ook een optie, maar die is pas 1,5 week in training na een blessure, dus dat is te vroeg. En de ervaring van Thomas Bruns is een groot voordeel."

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bruns, Tannane, Bero, Wittek; Darfalou en Openda.