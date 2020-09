Voormalig CDA'er sluit zich aan bij VVD

Memet Tekinerdogan sluit zich aan bij de fractie van de VVD in Oude IJsselstreek. Na zijn afscheiding van het CDA was hij de afgelopen maanden een onafhankelijk raadslid in de gemeente.

"Ik kan mij al langere tijd vinden in de lijn van de lokale VVD-fractie", laat Tekinerdogan weten over zijn stap. "De VVD van vandaag is een brede volkspartij, die op lokaal niveau goed samenwerkt en erop is gericht ieder individu een eerlijke kans te geven en niet wegloopt voor verantwoordelijkheid."

De fractie van de VVD in Oude IJsselstreek groeit door de stap van Tekinerdogan naar vier raadsleden.

Tekinerdogan was tot begin van dit jaar raadslid voor het CDA in Oude IJsselstreek, waarvoor hij sinds 2005 in de raad zat. Hij vertrok bij het CDA, omdat er in de ogen van het raadslid 'een te groot verschil in inzicht was ontstaan met de fractie en het bestuur'.

Zo stemde hij als enig CDA-lid tegen de stap van Oude IJsselstreek uit sociale dienst Laborijn.