Doetinchem ziet silo’s als oplossing voor giftig blusschuim

Het plaatsen van twee silo’s op het terrein van het failliete Rutgers Milieu moet de oplossing zijn voor de problematiek rond de 1.300 vaten met giftig blusschuim in Doetinchem. De grondeigenaar vindt het voornemen prima, maar wil het niet op zijn terrein.

De gemeenteraad werd woensdag achter gesloten deuren bijgepraat over de plannen. Het voornemen is volgens grondeigenaar Reinoud Arts, die een stuk grond verhuurde aan Rutgers Milieu, om twee silo’s op zijn terrein te plaatsen om de giftige PFAS-stoffen uit de vaten in onder te brengen. "Maar ik wil dat niet", zegt Arts, die aangeeft dat de silo’s wel welkom zijn buiten zijn terrein.

"Want wie is er straks verantwoordelijk voor de vaten? Hoe lang blijven ze staan? Ik denk dat de gemeente met deze oplossing de maatschappelijke druk eraf wil halen, maar je kunt niet alleen mij de verantwoordelijkheid in de schoenen schuiven."

Doetinchem voelt zich niet verantwoordelijk voor de ontstane situatie, maar wil er wel voor zorgen dat de vaten zo snel mogelijk worden opgeruimd. De gemeente verklaart: "Daarmee staat de gemeente voor een dilemma. Een snelle - definitieve - oplossing betekent dat de gemeente - maar dus eigenlijk de Doetinchemse samenleving - de rekening betaalt. Een andere mogelijkheid is er eerst voor te zorgen dat verantwoordelijke partijen de rekening betalen. Dit realiseren vergt meer tijd en daarmee blijven de vaten langer op het terrein staan. Het is dan wel nodig om het blusschuim uit de vaten tijdelijk in containers op te slaan om verdere schade te voorkomen."

Volgende week besluit

Het college neemt dinsdag een besluit over de mogelijke oplossing. Het plaatsen van de silo’s zou volgens Arts dan op korte termijn kunnen gebeuren. Uit bodemonderzoek dat hij heeft gedaan, blijkt volgens de grondeigenaar dat het grondwater sterk is vervuild. "Het terrein moet dus zo snel mogelijk gesaneerd worden, maar dat kan niet als de gemeente er twee silo’s op zet."

De gemeente laat weten voor een officieel besluit niet in te gaan op de plannen.

