College van Elburg kapittelt Flevoland om brug

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg heeft een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. Daarin uit het college zijn ongenoegen over de reeks van problemen met en het falend onderhoud van de Elburgerbrug.

De brief van het college gaat in op de reeks van afsluitingen als gevolg van gepland en ongepland onderhoud. Daarbij wijst het college op de economische gevolgen die deze afsluitingen met zich meebrengen.

'Nieuwe financiële domper'

Wethouder Henk Wessel hierover: "Onze winkeliers, ondernemers en (agrarische) bedrijven ondervinden deze gebeurtenis als een nieuwe financiële domper. Eerst bleven door corona de klanten weg, nu lukt het de klanten vanuit Flevoland niet om bij de winkels te komen. En wat te denken van de extra kosten voor transport, of de soms zelfs dagelijkse één tot twee uur extra reistijd voor onze medewerkers? Want die rijden dan van Dronten over Kampen en komen daar in aanzienlijke files terecht."

"Kijk", gaat Wessel verder, "iedereen snapt dat onderhoud periodiek noodzakelijk is en dat er wat mis kan gaan. Maar dat bij de onverwachte recente sluiting van de brug er enkele dagen niet eens aan gewerkt wordt en hierover ook geen communicatie plaatsvindt, dat is toch wel te gek voor woorden! Verder is de brug bezien over een periode van vijf jaar gewoon te vaak buiten gebruik. De provincie Flevoland heeft deze belangrijke schakel in haar infrastructuur niet goed op orde."

Enige verbinding

De Elburgerbrug is de enige verbinding met de provincie Flevoland tussen de Roggenbotsluis bij Kampen en het Aquaduct Veluwemeer bij Harderwijk. Een groot deel van het verkeer, met name uit de richting van Dronten, is aangewezen op de route langs de Roggebotsluis. Vanwege werkzaamheden op de N307 in Overijssel en de grote drukte bij de N50 moeten weggebruikers al snel rekening houden met een half uur extra reistijd richting een bestemming.