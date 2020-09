Kinderen speuren door het Zweinstein van Nijmegen

Het Canisius College was een katholieke jongenskostschool van de orde der Jezuïeten. Het meer dan 100 jaar oude gebouw doet de jeugd van tegenwoordig vooral denken aan de school van de wereldberoemde tovenaarsleerling Harry Potter. Terwijl ze een rondleiding krijgen, beantwoorden de kinderen vragen.

Strikt verboden terrein

In totaal hebben ongeveer 55.000 jongens hun middelbare school er gevolgd, onder wie ex-premier Ruud Lubbers en D66-voorman Hans van Mierlo.

Jos Joosten was ook zo'n leerling, al zat hij er na de periode dat het nog een internaat was. "Ik heb hier op school gezeten tussen 1977 en 1983", herinnert Joosten. "En dit was eigenlijk strikt verboden terrein voor de leerlingen. Alles waar wij wel kwamen als leerlingen in die tijd - de schoollokalen, de gymzalen - dat is allemaal gesloopt."

Het deel dat er nu nog staat was het exclusieve domein van de paters. Joosten: "Ik denk dat ik pas heel veel later, toen ik al van school af was, voor het eerst hier echt voet binnen heb gezet." De ervaringen van Joosten verschenen eerder al eens in een boek over het gebouw, dat werd samengesteld in aanloop naar de verkoop van het gebouw.

