Man (18) dacht pinpas van bejaarde vrouw te stelen, maar loopt in de val

De politie heeft deze week in Maurik een jongeman van 18 jaar uit Arnhem opgepakt. De politie wachtte hem op in een woning in de Valentijnstraat. De Arnhemmer dacht dat hij de pinpas van de bewoonster (en haar pincode) zou komen ophalen.

De vrouw van 79 jaar vertrouwde het niet toen ze werd gebeld door 'haar bank' dat die iemand zou sturen om haar oude pas op te halen.

Op Instagram zegt de politie: "De oude bankpas zou worden opgehaald door de ophaaldienst van de bank. Deze ophaaldienst zou ingezet worden zodat mensen op leeftijd tijdens deze coronatijd niet naar de bank hoeven. De 'ophaaldienst' gaf een tijdstip dat zij bij haar woning zouden zijn."

Bewoonster krijgt argwaan

De Maurikse ging aanvankelijk akkoord met de afspraak, maar kreeg argwaan en besloot de bank te bellen. Die vertelde haar dat er geen melding was voor een nieuwe pinpas, dat ze waarschijnlijk opgelicht werd en ze de politie moest bellen.

Dat deed de vrouw. En op het moment van het bezoek van de zogenoemde ophaaldienst zat een politieagent in burger bij de vrouw in huis. Collega's in uniform wachtten in de buurt.

De afspraak was dinsdagmiddag en de vrouw deed keurig open toen bij haar werd aangebeld. De jongeman van 18 jaar zat in de val en werd aangehouden. Na verhoor is hij donderdagmiddag op vrije voeten gesteld.

'Strafblad voor altijd'

Het onderzoek is nog gaande, zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. "We houden er rekening mee dat er meer personen bij betrokken zijn. Die reden mogelijk in een rode Renault Clio. Naar hen zijn we nog op zoek."

De vrouw van 79 jaar in Maurik krijgt een compliment van Strijbosch: "Ze heeft voorbeeldig gehandeld." De politiewoordvoerder heeft tot slot een waarschuwing voor jongeren: "Ze worden vaak benaderd om mee te doen aan dit soort praktijken. Het lijkt een gemakkelijke manier om aan geld te komen. Maar als je, zoals deze jonge knaap van 18 wordt opgepakt, heb je voor de rest van je leven een strafblad."