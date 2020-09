Weer jarenlange celstraf geëist in Elburgse drugs- en witwaszaak

In een Elburgse witwas- en drugszaak is opnieuw een jarenlange gevangenisstraf geëist door de officier van justitie: 6 jaar. De verdachte, voorheen werkzaam bij een tabakshandel, moet daarnaast een geldboete betalen van 30.000 euro, zo eist het OM.

Zijn levenspartner, die ook moest voorkomen vrijdagochtend, hoorde aanvankelijk nog een eis uitspreken van 80 dagen werkstraf. Zij is aan het einde van de tweede zittingsdag echter vrijgesproken van alle verdenking door de meervoudige kamer van de rechtbank in Rotterdam.

De verdachten draaiden een bloeiende tabak- en gemakwinkel in Elburg. Maar de man zou zijn afgegleden richting drugshandel-, en het witwassen van met drugs verdiende bedragen. Vorige week donderdag stond al een handlanger voor de rechter. Tegen hem is 5 jaar geëist.

Bewijs bij invallen gevonden

Het functioneel parket van het OM is deze zaak gestart na een onderzoek van de FIOD. Dat is de reden dat deze zaak voorkomt in Rotterdam, waar dit parket, dat veel witwaszaken doet, zitting heeft.

De onderzoekers hebben veel bewijs verzameld tijdens een reeks invallen in 2019 in Elburg en Dronten. Daarbij is onder meer 15 kilo MDMA gevonden, de werkzame stof in een xtc-pillen. Ook zijn er op diverse locaties spullen gevonden waarmee drugs kunnen worden verpakt- en getransporteerd; onder meer doosjes met het Star Wars-logo.

Drugshandel via darkweb

Het beeld dat het OM schetst is dat van twee handlangers: de een uitbater van een tabakswinkel en de ander een vriend zonder vaste baan. Een vrouwelijke verdachte, die vrijdag ook moet voorkomen, zou niet van drugshandel- of witwassen hebben geweten.

Zonder dat een van hen een hoofdrol speelt, beginnen beide mannen met drugshandel via het darkweb. Daarbij zou ook tussen de twee een arbeidscontract zijn getekend zonder dat daar diensten tegenover stonden. Voortdurend zijn de mannen gedurende 2018 en 2019 in de weer om bedragen te pinnen met bitcoincreditcards. Het zou gaan om tienduizenden euro's. Ook zouden de heren gokken met drugswinsten.

"Alleen oog voor eigen belangen"

De officier verklaart vrijdagochtend dat hij erkent dat er bij een zware strafoplegging gevolgen kunnen zijn voor het gezin van de twee verdachten die vrijdag moeten voorkomen. Maar aan de andere kant liggen er 'ernstige feiten'. Het gaat volgens de officier om witwassen en ondermijnen van de samenleving. "De verdachte heeft alleen oog gehad voor zijn eigen belangen. Daarbij heeft hij geen volledige medewerking aan het onderzoek verleend."

Er zijn volgens het OM bepaalde bitcoinbedragen niet achterhaald. Dat er ook nog MDMA lag opgeslagen bij de woning noemt de officier eveneens schokkend. Hij eist 6 jaar gevangenisstraf voor de mannelijke verdachte en een geldboete van 30.000 euro.

Jan Hein Kuijpers, zijn advocaat, stelde vrijdagochtend in zijn verweer dat zijn cliënt een verdachte is die juist uitgebreid heeft meegewerkt met het onderzoek. "Een goede man die een fout heeft gemaakt, door zich te laten meevoeren met zijn vriend, die snode plannen had."

Sieraden lagen nog in huis

De vrouwelijke werkneemster van de tabak- en gemakwinkel in Elburg is de tweede verdachte die vrijdag moet voorkomen. Zij zou volgens het OM bepaalde sieraden hebben opgegeven na een woningsdiefstal. Die sieraden bleken echter nog in huis, zo stelden de speurders van het OM vast tijdens hun onderzoek.

Later heeft de vrouw de verzekeringsmaatschappij daarover ingelicht en het reeds uitgekeerde verzekeringsbedrag weer terugbetaald. De rechtbank kan zich vinden in haar verhaal en heeft haar vrijdag kort na het middaguur heeft vrijgesproken van iedere verdenking.

De rechtbank doet 25 september uitspraak in de zaak van de twee mannelijke verdachten.