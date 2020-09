Werknemers metaalsector eisen goed belegde boterham

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"We doen dat, omdat de cao-onderhandelingen net gestart zijn. Dit is een soort kick-offactie, waar we laten zien dat we er vroeg bij zijn en dat we het heel belangrijk vinden dat er een goede cao komt", zegt Lucy Lamers van de vakbond.

De onderhandelaar van werkgeversorganisatie FME, Arjen Marrink krijgt onder andere een opvallend dikke boterham overhandigd: ''Die boterham staat symbool voor onze eisen", aldus Lamers. "Niet alleen een boterham, maar een goedbelegde boterham is belangrijk voor iedereen."

Een ludieke manier

Marrink nam de boterham met een lach in ontvangst: ''Dit is met recht een hele dikke boterham, een heel ludieke manier om duidelijk te maken wat men verwacht van mij."

Op de vraag of de boterham té dik is voor de werkgevers in de metaal antwoordde Marrink: ''Ja, dat is de vraag. Kijk uiteindelijk liggen er heel veel voorstellen op tafel en als ik al die voorstellen als in een metafoor in een boterham moet verpakken zal hij ongetwijfeld te dik zijn. Maar we zien ook heel veel gemeenschappelijkheden en ik denk dat we samen moeten gaan onderzoeken waar de mogelijkheden liggen. Ik hoop dat we toch op een hele goede manier tot een cao gaan komen."