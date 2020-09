NEC wint dankzij Bruijn eerste thuiswedstrijd

De wedstrijd begon na een minuut stilte voor Hans van Delft, de in maart overleden ex-voorzitter van NEC. Omdat er sindsdien geen competitiewedstrijd meer was gespeeld in De Goffert, kon de het populaire jarenlange boegbeeld van de Nijmeegse club nu pas worden herdacht.

NEC begon verrassend in een 4-4-2 opstelling met Ole Romeny naast Rangelo Janga in de spits. De Amsterdamse talenten hadden in het begin meer balbezit, maar de beste kans was voor NEC. Elayis Tavsan kwam gevaarlijk door, maar mikte naast. Romeny had een geweldige actie met een panna, maar scoorde niet. Vervolgens werd het uit een hoekschop via een kopbal van Rens van Eijden 1-0.

Daarna probeerde het prima spelende NEC door te drukken. Tavsan was dichtbij met een verraderlijke vrije trap, die nog net werd over getikt door Kotarski. Ayman Sellouf had een venijnig schot dat net naast ging.

Jong Ajax gevaarlijk

Na rust kreeg Jong Ajax via Douglas de eerste serieuze kans. Doelman Norbert Alblas redde met de voet. Ook Brobbey en Unuvar waren gevaarlijk namens de gasten. Namens NEC schoot de sterk spelende Jordy Bruijn bijna raak met een vrije trap van dertig meter. Verder kwam de thuisclub tot weinig meer in aanvallend opzicht. Maar Jong Ajax miste het vernuft om echt gevaarlijk te worden. Toch werd het 1-1 toen Giovanni door de buitenspelval sloop en Alblas passeerde. uitblinker Jordy Bruijn

Maar het werd meteen daarop 2-1. Bruijn werd neergelegd en de uitblinker benutte zelf de strafschop.