Berenmoeder gaat met pensioen, nieuw tehuis gezocht voor berenfamilie

Tassen met beren deelde ze uit. Beren die ze kreeg na een oproep bij Gelderland Helpt, aangekleed met lapjes die ook binnen stroomden na een oproep op het platform.

Zeker honderd beren

Hoeveel beren ze precies heeft gekregen weet ze niet. Het waren er in ieder geval honderd, maar dan had ze net weer geteld en dan kwamen er weer nieuwe beren bij. Van de lapjes maakte ze de mooiste creaties; jasjes, broekjes, rokjes. En met de mooi aangeklede beren maakte ze vele mensen blij.

Het afscheid valt zwaar

Jeanne kampt al meer dan een jaar met een nekhernia. Er is weinig zicht op verbetering. Dus moet ze haar naaihobby aan de kant zetten. Met een verhuizing op komst moeten de beren die nog zaten te wachten op een nieuw pak nu weg. "Ik heb het er echt moeilijk mee gehad, ik moest wel even ademhalen, het is nu definitief.''

Ze heeft er nog een stuk of 30 over. Daarvoor zoekt ze een fijn tehuis, een organisatie of instelling zoals een ziekenhuis of een kinderdagverblijf.

Die ene bijzondere knuffelbeer gaat niet weg

Aan haar oproepen bij Gelderland helpt hield ze niet alleen rijen vol beren en stapels lappen over, maar ook een bijzondere vriend. Hij kwam een beer brengen op een stoeltje, en hij bleef komen. Ze doen samen elke week wel iets leuks. ''Philip is bij mij gekomen door het verhaal van de berenmooeder op televisie, dus dat is eigenlijk heel mooi. Dus die beer mag niet weg, die blijft'', aldus Jeanne.



Het verhaal van de berenmoeder is één van de onderwerpen die voorbij kwam tijdens de uitzendingen van Gelderland helpt op tv (dit najaar al voor het vijfde jaar).

