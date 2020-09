VIDEO | Activisten stelen beeld uit Afrika Museum: 'Zijn onze spullen'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

In de beelden zijn Frans-sprekende mensen te zien, volgens de politie gaat het drie mannen en twee vrouwen zonder vaste woon- of verblijfplaats. De diefstal vond plaats terwijl het museum geopend was. Toen duidelijk werd dat de activisten het beeld wilden meenemen, is de politie ingeschakeld.

Het museum laat weten dat de beveiliging bewust de activisten het gebouw uit heeft laten lopen, in de wetenschap dat de politie dichtbij was. Zo werd schade aan het beeld voorkomen. Het beeld is weer terug bij het museum, er is wel aangifte gedaan.

'We brengen alles terug naar huis'

De beelden zijn ook op YouTube gezet met een begeleidende tekst Daarin stellen ze onder meer: "Nederlanders hebben door het vernietigen en plunderen van Afrikaanse kunstwerken de inspiratiebron van onze kunstenaars en onze ambachtslieden opgedroogd."

En: "Het Afrika Museum heeft bijna 450.000 stukken die zijn geplunderd en gestolen onder kolonisatie en slavenaanvallen. We brengen alles terug naar huis. Het is ons erfgoed en het is ons thuis."