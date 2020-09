Achterhoekers blijven sportclub tijdens corona trouw

"Wat we merken, ook al is dat niet helemaal wetenschappelijk bewezen, dat het meevalt wat betreft het aantal afmeldingen van leden", zegt Pascal Kamperman van Achterhoek in Beweging. De organisatie ontwikkelt initiatieven om Achterhoekers aan het sporten te krijgen. "Her en der zie je wel dat er wat leden zijn afgehaakt, maar dat de kracht van het verenigingsleven nog steeds levendig is", zegt Kamperman.



Afgelopen week werd de campagne 'Achterhoek, de grootste vereniging van Nederland' gelanceerd om iedereen die zijn of haar vereniging trouw is gebleven tijdens de afgelopen coronaperiode te bedanken. "Het is ook een stimulans voor leden en vrijwilligers om achter hun club te blijven staan, zodat je samen aan de slag kunt werken aan een gezonde toekomst", zegt Kamperman.

Bekijk de video, de tekst gaat eronder verder.

'Ik heb het wel gemist'

Bij volleybalvereniging Blok'71 zijn de trainingen weer opgestart. De 13-jarige Noor Visser is blij dat ze haar team weer kan zien en haar sport kan beoefenen. "We hadden een volleybal thuis, dus ik kon thuis nog volleyballen", zegt Noor. "Voor de rest heb ik het wel gemist."



Ook voor trainster Naomi Klijn Hesselink duurde de periode dat er niet kon worden gevolleybald lang. "Ik merk aan iedereen dat het heel fijn is om weer te kunnen sporten", zegt Klijn Hesselink. "We hebben wel buiten kunnen trainen, maar het is fijn om weer in de zaal te kunnen zijn."

Verenigingsgevoel vasthouden

Ondanks de coronamaatregelen waar de verenigingen de komende tijd nog mee te maken hebben, is het volgens Kamperman belangrijk om het verenigingsgevoel op aangepaste wijze vast te houden. "Zoek elkaar op en versterk elkaar, want dat houdt de verenigingscultuur in de Achterhoek levendig en toekomstbestendig", aldus Kamperman.