Besluit over cameratoezicht in centrum uitgesteld. Foto: REGIO8

De gemeenteraad van Doetinchem stelt het besluit over wel of geen cameratoezicht voorlopig uit. Eerst moet beter in kaart worden gebracht of er andere methoden zijn om de veiligheid in de binnenstad te bevorderen, zoals mobiel cameratoezicht of een jeugdtoezichthouder.

"We balanceren juridisch gezien over een smal paadje", legt burgemeester Mark Boumans uit. "Je hoeft maar één persoon te hebben die naar de rechter stapt en de hele malle molen gaat draaien."



De discussie rondom cameratoezicht laaide op na een grote vechtpartij in de binnenstad in oktober vorig jaar, waarbij een grote politiemacht ter plaatse moest komen om de rust terug te brengen. Volgens Boumans is dit ene incident te dun om cameratoezicht mogelijk te maken. "Als je heel eerlijk kijkt, is Doetinchem geen Arnhem. Ons veiligheidsbeeld is anders dan in grote steden om ons heen. Gelukkig maar eigenlijk."

Enthousiasme bij politie en horeca

De politie en horeca geven vorig jaar al aan groot voorstander van cameratoezicht te zijn. Robby Welling van de Koninklijke Horeca Doetinchem liet dit donderdagavond nogmaals aan de gemeenteraad blijken. "Het bevordert de veiligheid in het centrum en de nachthoreca is daar zeker bij gebaat", aldus Welling.



Boumans snapt het enthousiasme bij de politie en de horeca, maar noemt daarbij ook duidelijk het juridische dilemma. "Ik had liever gehad dat het wat simpeler was geweest, maar ik wil het eerlijke plaatje schetsen."

Alternatieven verder uitwerken

Alternatieven voor vast cameratoezicht zouden mobiele camera’s of een jeugdtoezichthouder zijn zoals werd geopperd door GroenLinks. Die kunnen problemen en overlast vroegtijdig signaleren en staan in directe contact met de politie. "Dit heeft zich in andere steden al bewezen", zegt Karen Kamps van GroenLinks.



Boumans wil dit alternatief samen met mobiele camera’s op korte termijn uitwerken en de gemeenteraad daar volgende maand nog over informeren.

