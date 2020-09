'Een goedgekeurd kunstgrasveld gaan we niet vervangen', zegt wethouder

Het jeugdveld van voetbalvereniging FC Trias in Winterswijk krijgt een nieuwe toplaag van kunstgras, maar dat geldt niet voor het opgelapte hoofdveld. "Een goedgekeurd kunstgrasveld gaan we niet vervangen, want dat brengt alleen maar kosten met zich mee", zei wethouder Elvira Schepers donderdagavond tijdens een commissievergadering.

Schepers stelde op vragen van PvdA, Winterswijks Belang en GroenLinks dat er voor het vervangen van kunstgras bij voetbal, hockey en tennis in de toekomst een financiële planning wordt gemaakt: "Maar dat wil niet zeggen dat een veld dan ook automatisch wordt vervangen, zoals nu bij Trias werd gezegd. Dat is afhankelijk van de keuring."

Op het hoofdveld is een lap kunstgras vervangen door een nieuw stuk. Een geheel nieuwe kunstgrasmat was volgens het college niet nodig na de (goed)keuring door een onafhankelijk bureau. Het kleinere trainingsveld voor de jeugd is echter wel als versleten gekwalificeerd en Schepers hoopt dat die klus in oktober is geklaard.

Teleurgestelde reacties

Voor Winterswijk (VW) en CDA betreurden dat het hoofdveld niet gelijk wordt vervangen. "FC Trias scoort geen doelpunten bij FC Trias", vond Tom van Beek (VW). "Het hoofdveld is een beetje opgetuigd en we zijn subsidie misgelopen, waardoor het andere veld is doorgeschoven. Gelukkig gaan ze wel met het jeugdveld aan de slag."

CDA-fractievoorzitter Wim Wassink wilde weten of het hoofdveld volgend jaar aan de beurt is, "want dat is nu met kunst en vliegwerk opgeknapt, maar is allang afgeschreven. Voor de veiligheid en het comfort van de spelers is het wenselijk dat het veld wordt vervangen."

Petra Borsboom (GroenLinks) was juist tegen een nieuw kunstgrasveld bij FC Trias, "want dat is plastic en daar moeten we vanaf. Dan creëren we meer problemen en kost het nog meer geld. Waarom gaan ze niet op natuurgras voetballen?"

Gewoon gras

"Natuurgras is niet aan de orde", reageerde wethouder Schepers. "Daar zitten voor de clubs veel nadelen aan zoals de bespeelbaarheid als gevolg van de belasting. Die discussie gaan we voorlopig niet voeren."