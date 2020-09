Arnhem schittert als decor voor korte films

De organisatie moest met tegenzin honderd mensen in de wachtrij plaatsen, maar is 'blij dat er in ieder geval iets mogelijk is'. "Balen", vat programmeur Mathieu Janssen het gevoel van de organisatie krachtig samen. "Het is een flink kleinere uitvoering. Maar eerder in het jaar konden we enkel online, dus voor ons is het zoeken naar wat er mogelijk is."

In voorgaande edities van het concept liepen zo'n 300 mensen mee. Door corona was slechts een fractie daarvan mogelijk en kon een vijftigtal mensen zich aanmelden. Die moesten zich wel tijdens het voortbewegen en de vertoning aan de regels houden, waardoor er nog zeven publieksbegeleiders meeliepen.

Controle op naleving regels

De organisatie zette enkele theateracts in om die controle (letterlijk) een beetje luchtig te houden. "We hebben zelfs iemand op stelten, die van boven de boel een beetje in de gaten houdt", aldus Janssen. "Die kan de mensen dan aanspreken als dat nodig is. Verder zetten de begeleiders de mensen op de juiste plek neer tijdens de vertoning."

Link met de locatie

Want daar draaide het donderdagavond om: korte films bekijken op markante plekken in Arnhem. "Bij de Blauwe Golven zenden we bijvoorbeeld een film uit die zich onderwater afspeelt", licht de programmeur toe. "Bij Museum Arnhem een artistiekere film. Ik vind het een gebalanceerde selectie die goed aansluit bij de plekken."

En dus wandelde de groep donderdagavond rustig van de ene naar de andere locatie. Hoewel, dat gold niet voor allemaal. "De crew rent vooruit om de boel weer op te bouwen op de volgende locatie", legt Janssen uit. Of dat altijd goed gaat? "Alleen de parkeerplek is een lastige locatie, want misschien staat er een auto op de plek, maar dan is het altijd snel schakelen en een oplossing zoeken."

Go Short

Tijdens Go Short worden de beste recente korte films van Europa vertoond. Voorheen exclusief in Nijmegen, maar in 2020 is het het tweede jaar op rij in Arnhem. Het festival loopt tot en met zondag 13 september.