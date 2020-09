Aflevering 2: Groene tuinvrouw Paula van Lingen uit Randwijkwijk

Paula van Lingen uit Randwijk heeft als moto: verbeter de wereld, begin in je eigen tuin. In haar tuin van maar liefst 5000 m2 groot creëerde Paula een plek die goed is voor mensen, dieren en insecten.

Vijf jaar geleden ontfermde Paula zich over een achtergelaten maisakker. Er groeide en leefde niets meer op. Deze grond verdient beter, vond Paula. Met een juiste combinatie van bomen, planten, groenten en fruit, blies ze de uitgeputte akker nieuw leven in. Nu, vijf jaar later ligt er een bloeiende , natuurvriendelijke en eetbare tuin van maar liefst 5000 m2 groot.

Samen verantwoordelijk

Paula voelt zich verantwoordelijk voor haar eigen stukje grond. En ze vindt dat we dit allemaal zo moeten voelen. "Tien procent van Nederland is in particuliere handen door onze tuinen. Samen kunnen we een ecologische hoofdstructuur vormen in het land".

Onkruid eten

Paula wil zoveel mogelijk uit haar eigen tuin kunnen eten. Ze verbouwt haar eigen groenten, fruit, eetbare planten en kruiden. Last van onkruid heeft ze niet. Sterker nog, ze eet veel onkruiden op. "In het voorjaar groeit er voornamelijk niets anders dan onkruid", vertelt Paula. Ik zie dit als een teken van de natuur dat we het dus kunnen eten".

Paula is elke dag in haar tuin te vinden. Om er te werken maar ook om er te genieten. Stadsmensen bestaan niet, zegt Paula. Die worden gemaakt. "Als we allemaal de natuur naar ons toe gaan halen worden we gelukkiger en gezonder".