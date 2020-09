Montferlandse carnavalsverenigingen vol twijfels

Carnavalsverenigingen in Montferland worstelen met de vraag of zij de pronkzitting en het carnavalsfeest door kunnen laten gaan. In Kilder is een streep gezet door de festiviteiten, terwijl in onder andere Didam en ’s-Heerenberg wordt gedacht over alternatieven.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"We hebben besloten alle officiële activiteiten af te gelasten”, laten De Dolbotters uit Kilder weten via sociale media. “Samen hebben we besloten geen alternatief programma in elkaar te zetten, omdat carnaval een te mooi feest is om in een uitgeklede versie te vieren.”

Vooral erg zonde

Rascarnavalist Edwin van Onna uit Loil begrijpt deze beslissing, maar vindt het vooral erg zonde: “Je moet denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Kijk vooral wat wél kan, want een carnaval als andere jaren is niet mogelijk. Daar moeten we ons bij neerleggen.”



Van Onna is medeorganisator van ’N aovondje of middagje uut, veur’n goeie buut op zaterdag 26 september bij Steak’m in Nieuw-Dijk. Deze coronaproof editie is anders dan normaal. Zo kunnen er slechts 130 mensen in de zaal en zitten ze in een theateropstelling in plaats van in de gebruikelijke opstelling met lange rijen tafels. “Daarnaast is er een duidelijke looprichting en kan toiletbezoek enkel op vaste tijdstippen”, verklaart Van Onna.

Alternatieve pronkzitting

Ook de ’s-Heerenbergse buutreedner Daniël Schmitz is opgelucht dat de meeste Montferlandse carnavalsverenigingen overwegen over te gaan op een alternatieve pronkzitting. “Ja super. Als buutreedner wil je natuurlijk op de bühne staan.”

Hij is verheugd dat d'Olde Waskupen uit zijn woonplaats een alternatief programma hebben: “Voor de pronkzitting in november zoeken we samenwerking met de horeca. In zeven kroegen zijn verschillende optredens. Daarnaast is er een livestream.”

Nog geen besluit

Naast de ’s-Heerenbergse carnavalsvereniging bekijken ook verenigingen uit Didam, Loil, Zeddam en Beek alternatieven voor de pronkzitting en carnaval. Zij hebben nog geen concreet besluit genomen.