Mauriks echtpaar veroordeeld voor illegale medicijnenhandel

Een echtpaar uit Maurik is donderdag veroordeeld voor illegale handel in medicijnen, het in bezit hebben van een grote voorraad medicijnen en wapenbezit.

De man kreeg anderhalf jaar cel opgelegd, waarvan negen maanden voorwaardelijk. De vrouw kreeg 285 dagen cel, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Ze moet daarnaast een werkstraf van 240 uur uitvoeren.

Ruim 3700 verschillende medicijnen

Nadat de 34-jarige man fysieke klachten ontwikkelde maar daar geen pijnstillers voor kreeg van zijn arts, kocht het stel deze medicijnen via het internet. Vervolgens verkochten zij een aantal weer door, zonder daar een vergunning voor te hebben. De politie trof tevens een voorraad van ruim 3700 verschillende medicijnen aan, waar het stel ook geen vergunning voor had.

In de woning en de schuur bleken tevens verschillende soorten wapens en munitie te liggen, waaronder een messencollectie en balletjespistolen. De rechtbank acht het bewezen dat de vrouw van de wapens in het huis afwist, aangezien de twee getrouwd zijn. Voor de wapens in de schuur is het volgens de rechtbank niet aannemelijk dat de 34-jarige vrouw hiervan wist.

Vrijspraak voor de vrouw

De man bleek een hoeveelheid amfetamine en dexamfetamine in zijn bezit te hebben, waarvan de rechtbank niet kan vaststellen of de vrouw hiervan op de hoogte was. Hiervoor is zij vrijgesproken. Omdat zij tevens al drie maanden in voorarrest heeft gezeten, hoeft zij niet terug de cel in.