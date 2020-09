Horeca pleit voor permanenter coronaterras: ‘Ook als het straks te koud is’

Horeca-ondernemers pleiten voor een permanenter terras op het Wijchense marktplein, ook als het straks te koud is om buiten te zitten. Daarom liggen er nu onder meer plannen klaar voor een verwarmde wintertent. Later dit jaar evalueert de gemeente of zij de wens in vervulling kan brengen.

Het marktplein in Wijchen is begin juni omgetoverd tot één groot terras, zodat horeca-ondernemers meer ruimte hebben om tijdens de coronacrisis hun zaken te doen. Die opstelling hopen ze nu wat permanenter te maken. Daarom liggen er onder meer plannen klaar voor een overdekt winterterras met livemuziek, een kerstprogramma en een hoop verwarming.

“Veel winter-activiteiten, waaronder de befaamde schaatsbaan, zijn vanwege corona geschrapt”, weet Manon Christodoulides, eigenaar van restaurant Het Wapen van Wijchen. “Daarom willen wij een alternatief bieden in de vorm van een overdekt winterterras, uiteraard volledig coronaproof.”

Binnenkort dienen ondernemers een officieel verzoek in bij de gemeente. “We willen graag een permanenter plekje op de markt, ook voor volgend jaar. Dit lijkt ons een mooi begin.”

Gemeente is positief

Eind 2020 evalueert de gemeente Wijchen of het marktterras een succes was. “Vervolgens kunnen we kijken of we er langer mee doorgaan. Daar kan ik nu nog geen concrete uitspraak over doen”, voegt wethouder Nick Derks toe. “Maar op basis van de verhalen die we over het terras horen, zijn we wel positief.”

De horeca-ondernemers kunnen in ieder rekenen op steun van het CDA, dat eerder dit jaar ook vragen stelde over het speciale coronaterras. “In tijden van crisis moet je mee blijven denken met de ondernemer. Nu het lijkt dat we nog wel even met dit virus te maken hebben, is zo’n permanentere opstelling volgens ons een prima oplossing”, vertelt Björn Derksen, fractievoorzitter van de partij. “Maar we moeten niet alleen kijken naar de horecazaken aan het marktplein. Uiteindelijk moeten we alle ondernemers de koudere maanden door zien te helpen."