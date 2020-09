Gelderse teststraten overvol; wachttijd loopt flink op

Wie coronagerelateerde klachten heeft en zich daarom wil laten testen op het virus, moet in Gelderland voorlopig binnenblijven en geduld hebben. De GGD's in de provincie geven aan dat het even kan duren voordat je aan de beurt bent. In de regio Gelderland-Zuid is de wachttijd het langst. Daar kan je op z'n vroegst maandag weer terecht.

"Wij merken grote drukte", zegt een woordvoerder van de GGD Gelderland-Zuid. "Bij de teststraten kunnen we het nog wel aan, maar in de laboratoria is te weinig capaciteit." Dagelijks worden er in Nijmegen rond de 500 en in Tiel 160 mensen getest. Maar voorlopig zit alles dus vol.

Inmiddels is minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid naar de Tweede Kamer geroepen om opheldering te geven over de ontstane situatie.

Alles vol

Ook in Gelderland-Midden merken ze de drukte. "Hier kun je je op z'n vroegst pas zaterdag weer laten testen", zegt een woordvoerder. "Dat komt omdat we niet verder dan 48 uur vooruit plannen. Nu is alles dus vol. We hebben net zaterdagmiddag opengezet, maar ook dat gaat nu hard."

In het noordoosten van de provincie zijn de eerste mogelijkheden pas weer zondag. Maar daar kan je morgenochtend pas voor gaan bellen. Ze plannen daar ook niet verder vooruit dan 48 uur.

Blijf binnen

Voor mensen die zich willen, maar niet kunnen laten testen, heeft de GGD dus vervelend nieuws. Ze roepen iedereen toch vooral op om zelf in quarantaine te gaan en binnen te blijven bij klachten. "We begrijpen dat het vervelend is, maar we kunnen er niets aan doen."

Geen selectie aan de poort

GGD's hanteren geen selectie aan de poort. Iedereen met lichte klachten kan al bellen voor een test. Daar is volgens de lokale GGD's geen landelijk beleid op gemaakt. Mensen met zwaardere klachten hebben dus geen voorrang.

Zie ook: CORONA | De belangrijkste cijfers op een rij